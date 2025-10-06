La ciudad de Centenario se vio sacudida por un nuevo hecho de violencia, luego de que un joven de 26 años muriera tras ser apuñalado en el abdomen durante una pelea registrada en la madrugada del lunes 6 de octubre. El episodio ocurrió cerca de la intersección de las calles Nicaragua y Panamá, una zona próxima a las peatonales donde se desarrollan habitualmente encuentros nocturnos.

De acuerdo con los primeros datos que manejan los investigadores, todo se habría originado en una discusión que escaló rápidamente hasta derivar en una agresión con arma blanca. Vecinos del sector relataron que alrededor de las 0:10 se escucharon gritos y pedidos de auxilio, y al llegar la Policía encontró un gorro y una caja con manchas de sangre sobre la calle, presuntamente pertenecientes a la víctima.

El traslado y el fallecimiento

El joven fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital Castro Rendón de Neuquén capital, donde ingresó con una herida grave en el abdomen. A pesar del esfuerzo del personal médico, su fallecimiento fue confirmado horas más tarde, durante la mañana del lunes.

El hecho provocó consternación entre los vecinos del sector, que se despertaron con el despliegue policial y las cintas perimetrales que rodeaban el lugar del ataque.

Investigación en curso

La causa quedó a cargo de la Comisaría 52 y la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, que trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias del homicidio. Hasta el momento, no hay personas detenidas ni identificadas como sospechosas, y la investigación se mantiene bajo estricta reserva.