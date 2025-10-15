La comunidad de San Martín de los Andes se vio conmocionada este miércoles por el hallazgo del cuerpo sin vida de Miguel Horacio Flores Ruiz, un hombre de 54 años, cuya desaparición había sido denunciada menos de 24 horas antes. El operativo se desplegó en la zona de Chacra 26, cerca de un arroyo por la subida a Chacra 30, donde finalmente fue encontrado por personal policial que realizaba tareas de rastrillaje.

Fuentes policiales confirmaron que el hallazgo se produjo en horas de la tarde y que Criminalística trabajó en el lugar para recabar las primeras evidencias. En principio, el cuerpo no presentaba signos de violencia, aunque se aguarda el resultado de la autopsia judicial para determinar la causa de la muerte.

Una búsqueda que duró menos de un día

La desaparición de Flores Ruiz, de nacionalidad chilena, fue denunciada en la Comisaría 43 de San Martín de los Andes. Había sido visto por última vez en el barrio Vega Maipú, sobre la calle Berta Koessler al 500, y su familia alertó a las autoridades al perder todo contacto con él.

Ante la denuncia, la Policía activó un protocolo de búsqueda inmediata, con recorridas en distintos sectores de la ciudad y zonas rurales. Finalmente, un grupo de efectivos halló el cuerpo en una zona de difícil acceso, a la vera de un arroyo, luego de recorrer el área junto a personal de Criminalística y Rescate.