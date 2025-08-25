Conmoción en la cordillera: encontraron sin vida a uno de los involucrados en el tiroteo ocurrido en julio

Vecinos de Villa Llanquín informaron este fin de semana del hallazgo de un hombre sin vida en su vivienda. Se trata de uno de los involucrados en el tiroteo ocurrido el 20 de julio en Bariloche, un hecho que tuvo gran repercusión porque en la causa también quedó mencionado un funcionario municipal de una delegación del oeste de la ciudad.

El fallecimiento fue notificado al fiscal Francisco Arrien Lista, quien dispuso las actuaciones judiciales correspondientes. Tras las pericias iniciales, el cuerpo fue entregado a la familia.

El tiroteo de julio en Brown y Otto Goedecke

El hecho de violencia ocurrió el 20 de julio por la mañana, alrededor de las 9, en la intersección de Brown y Otto Goedecke. En esa ocasión, un hombre recibió tres disparos en las extremidades y debió ser hospitalizado de urgencia.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

La investigación derivó en la detención de dos personas, quienes fueron imputadas por el delito de lesiones en agresión agravada por el uso de arma de fuego.

Dos causas judiciales abiertas

La Fiscalía desdobló el caso en dos investigaciones paralelas:

Una vinculada al tiroteo ocurrido en la vía pública.

Otra relacionada con una denuncia por un delito contra la integridad sexual, en la que está involucrada una menor de edad.

Según trascendió, el hombre hallado muerto en Villa Llanquín había recibido una notificación el viernes para presentarse a declarar esta semana en el marco de la segunda causa.