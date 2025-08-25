Este lunes se confirmó la identidad del hombre que murió electrocutado en Godoy durante la madrugada del sábado. Se trata de Leonardo Muñoz, de aproximadamente 30 años, quien perdió la vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras participaba en un intento de robo de cables.

Según la información policial, Muñoz no estaba solo en el lugar. Las primeras hipótesis indican que habría actuado junto a otras personas, quienes, tras el accidente, lo abandonaron en la zona rural donde finalmente fue encontrado sin vida.

Cómo fue el hallazgo

El comisario inspector Milton Hugo Almendra explicó que el hecho se conoció pocos minutos después de la 1 de la madrugada del sábado, cuando vecinos alertaron a la Policía sobre un foco de fuego en la calle María Auxiliadora, cerca de la chacra 126.

Al llegar al sitio, los efectivos se encontraron con cables eléctricos cortados y un poste de madera derribado, claros indicios de un intento de robo de tendido eléctrico. A pocos metros hallaron el cuerpo sin vida de Muñoz.

En la escena también se secuestró una pinza de corte, herramienta que habría sido utilizada para manipular las conexiones. Estos elementos refuerzan la hipótesis de que el hombre estaba cometiendo el robo junto a otros individuos que se retiraron tras la descarga.

Abandonado tras la descarga

De acuerdo con lo señalado por el comisario Almendra, las personas que acompañaban al joven habrían intentado levantarlo, pero, al ver la gravedad de la situación, lo dejaron abandonado en el lugar. Esta circunstancia es parte de la investigación judicial y policial en curso, que busca determinar quiénes fueron los otros participantes del hecho.