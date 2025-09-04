Conmoción en el norte neuquino: dos jóvenes hospitalizados tras un grave siniestro vial

Un grave accidente de tránsito se produjo este jueves por la mañana en la Ruta 39, a pocos kilómetros de Andacollo, y dejó como saldo a dos jóvenes de alrededor de 20 años con heridas de consideración. El hecho ocurrió cerca de las 8, cuando la motocicleta en la que se trasladaban desde Andacollo hacia Huinganco perdió el control y despistó a un costado de la calzada.

Según detalló el comisario Burgos, jefe de la Comisaría 30 de Andacollo, el despiste tuvo lugar a unos 500 metros del empalme con la Ruta 43. Hasta el momento, no existen indicios de que haya participado otro vehículo, por lo que la principal hipótesis es que se trató de una pérdida de control de la moto.

La asistencia y los traslados

Los heridos fueron asistidos en primera instancia en el centro de salud de Andacollo. Más tarde, debido a la gravedad de sus lesiones, fueron derivados al hospital de Chos Malal. No obstante, el equipo médico evaluó que la situación requería atención en un centro de mayor complejidad.

“Se dispuso que fueran trasladados a Neuquén capital, directamente, para recibir atención especializada. El estado en el que se encontraban requería una derivación inmediata”, precisó Burgos.

El operativo se concretó en circunstancias particulares: los jóvenes fueron llevados en helicóptero sanitario hasta el hospital Castro Rendón, el centro de referencia provincial para casos de alta complejidad. La medida resultó clave para garantizar la rápida atención de ambos.

El rol del clima en el accidente

Aunque la policía recibió el aviso del siniestro a las 8 de la mañana, las condiciones en las que fueron encontrados los jóvenes sugieren que el hecho ocurrió un poco antes.

Respecto de la calzada, Burgos descartó la presencia de agua o lluvias recientes, pero destacó que la jornada comenzó con temperaturas muy bajas. “No llovió, la ruta estaba transitable, pero hubo helada. La mínima fue de tres grados bajo cero”, explicó.