En la tarde del domingo se registró un hecho conmocionante en la localidad de Cervantes, donde una mujer se descompensó de manera repentina mientras se encontraba en la calle.

De inmediato, personal médico del hospital local acudió al lugar tras el llamado de emergencia. Allí comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar estabilizar a la paciente, que presentaba un cuadro crítico.

Traslado urgente a Roca

Debido a la gravedad del episodio, se dispuso el traslado en ambulancia al hospital Francisco López Lima de General Roca, el centro de mayor complejidad en la zona. Durante el trayecto, los profesionales continuaron aplicando maniobras de RCP en un esfuerzo sostenido por revertir la situación.

Sin embargo, según lo informado, la mujer llegó al centro asistencial sin signos vitales, pese al trabajo del equipo de salud.

Desde el hospital se indicó que la paciente sufrió una muerte súbita. Además, trascendió que tenía antecedentes de miocardiopatía dilatada y se encontraba bajo tratamiento médico.

Este tipo de cuadros puede presentarse sin aviso previo y requiere una atención inmediata.

Qué es la muerte súbita

La muerte súbita es un episodio repentino, inesperado y de origen natural, que generalmente ocurre por un paro cardíaco. En la mayoría de los casos está asociada a arritmias severas o a un infarto agudo de miocardio, producto de la obstrucción de una arteria coronaria.

Entre sus características principales se destacan la pérdida inmediata del conocimiento, la ausencia de respuesta y el cese de la respiración. Sin maniobras rápidas de RCP, la persona puede fallecer en cuestión de minutos.

Los especialistas señalan que las causas más frecuentes son las arritmias graves, como la fibrilación ventricular, y la enfermedad arterial coronaria.

Para reducir riesgos, los médicos insisten en la importancia de la prevención, que incluye controles cardiológicos periódicos y el manejo de factores de riesgo como la obesidad, el colesterol elevado, la diabetes y el tabaquismo.