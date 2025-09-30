Conmoción en el Alto Valle: cómo avanza la investigación del niño que murió en el club Pillmatun
El Ministerio Público Fiscal investiga la muerte de Javier “Dibu” Álvarez, de 11 años, ocurrida en la cancha auxiliar del club Pillmatun. El arco que lo golpeó no estaba fijado al suelo y la autopsia será clave para determinar responsabilidades.
La tragedia que ocurrió el domingo en la cancha auxiliar del club Pillmatún, en la isla Jordán de Cipolletti, continúa bajo investigación judicial. Allí perdió la vida Javier “Dibu” Álvarez, jugador de la categoría predécima de apenas 11 años, cuando un arco móvil cedió y lo golpeó en la cabeza.
El niño había llegado al predio para disputar un encuentro de la Liga Deportiva Confluencia entre Pillmatún y Experimental de Cinco Saltos. La caída de la estructura metálica provocó lesiones fatales que derivaron en su muerte, pese al rápido traslado al hospital local.
Accionar inmediato y traslado
Policías que realizaban tareas adicionales en el lugar solicitaron la asistencia del SIARME, pero el menor ingresó al hospital sin vida. La noticia generó conmoción entre familias, jugadores y dirigentes que participaban de la jornada deportiva.
El fiscal Martín Pezzetta quedó a cargo de la investigación y dispuso que el área donde ocurrió el hecho permaneciera acordonada y bajo custodia policial. También intervino el Gabinete de Criminalística, encargado de levantar pruebas y realizar peritajes en el predio.
El médico forense de la Policía efectuó un primer examen sobre el cuerpo y posteriormente fue trasladado a la morgue de General Roca, donde se aguarda el resultado de la autopsia, considerada clave para establecer las causas precisas del fallecimiento.
Reuniones y asistencia a la familia
Pezzetta se reunió con la familia de la víctima y con autoridades del club, entre ellas su presidenta Karina Álvarez, quien también es titular del Concejo Deliberante de Cipolletti. Además, intervino la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) para brindar acompañamiento y contención a los allegados del niño.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, en principio, no se advierten elementos para configurar una conducta dolosa. No obstante, se realizarán peritajes sobre la estructura del arco y su instalación en el predio, ya que al tratarse de un elemento móvil no estaba enterrado, lo que habría facilitado el accidente.