Conmoción en el Alto Valle: allanaron un circo que recorre la zona y rescataron a 10 perros maltratados

Un allanamiento en el circo Dihany, instalado hace una semana en Fernández Oro, terminó con el rescate de más de 10 perros en condiciones insalubres, según informó el municipio. Los animales se encontraban en una casilla particular, hacinados y “viviendo entre sus heces”, de acuerdo a la denuncia de vecinos que originó el procedimiento.

La información se conoció en el marco de una nota emitida por Inforo, que dio cuenta de la intervención de la fiscalía y la Dirección Municipal de Bienestar Animal. El operativo se desarrolló en uno de los carretones del circo, ubicado en el predio del ferrocarril, donde se constató la situación de maltrato y se procedió al secuestro de los animales.

Según relataron fuentes municipales, los perros fueron hallados sin condiciones mínimas de higiene y en un espacio reducido. La concejala Marina Marini, presente durante el procedimiento, indicó que los canes recibirán atención veterinaria y se les buscará un hogar. “Todos van a tener el cuidado que necesitan”, aseguró.

El operativo generó cuestionamientos de vecinos que reprocharon la habilitación otorgada al circo, pese a la presencia de animales en esas condiciones. Desde el municipio aclararon que la autorización fue tramitada por la Dirección de Comercio y Bromatología, área que verifica requisitos de seguridad, higiene y estructura, pero no tiene facultades para inspeccionar espacios privados de los empleados.

La causa por maltrato animal quedó en manos de la fiscalía, mientras que los perros ya se encuentran bajo resguardo para iniciar su recuperación.