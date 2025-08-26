La comarca petrolera de Cutral Co fue escenario de un violento hecho durante la madrugada del martes. En el barrio Newen Che, dos jóvenes de 16 y 18 años fueron asesinados en medio de una balacera que dejó consternada a la comunidad.

Según confirmaron fuentes policiales, los cuerpos presentaban múltiples heridas de arma de fuego. Ambos fueron trasladados a la morgue judicial de Neuquén, donde se realizarán las autopsias ordenadas por la fiscal de turno, Gabriela Macaya.

Más de 20 vainas servidas en la escena

El subdirector de Seguridad de Cutral Co, Pedro Güento, informó que en el lugar del crimen se secuestraron más de 20 vainas servidas de distintos calibres. El hallazgo confirma la magnitud del tiroteo ocurrido en la vía pública.

Sin embargo, Güento aclaró que no se hallaron indicios de un enfrentamiento armado entre bandas, ya que “no encontramos vainas en otro sector opuesto como para determinar que se trató de un intercambio de disparos. Del lado de las personas abatidas no encontramos vainas que den cuenta de que se disparó hacia el otro lado”.

La investigación judicial

La fiscalía de Cutral Co trabaja en la reconstrucción de los hechos para determinar la mecánica del ataque y las circunstancias en que se produjo el doble homicidio. Peritos criminalísticos levantaron rastros balísticos y realizaron pericias en la zona para analizar huellas y posibles trayectorias de disparos.

El testimonio de vecinos será clave en la investigación, ya que algunos habrían escuchado múltiples detonaciones durante la madrugada. Hasta el momento no se informó sobre personas demoradas ni sobre posibles hipótesis vinculadas a la autoría del crimen.