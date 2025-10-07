Este martes 7 de octubre a las 10:00 horas, la Sección Quinta de Comodoro Rivadavia intervino ante un incidente ocurrido en la intersección de la avenida Lisandro de la Torre, casi esquina avenida Patricios, del barrio Isidro Quiroga, donde un hombre de 30 años fue encontrado en estado crítico.

Según la información obtenida por ADNSUR, el personal policial encontró al hombre fuera de sí, aparentemente bajo el efecto de sustancias tóxicas. Intentaron calmarlo y sujetarlo mientras solicitaban la asistencia médica del servicio de emergencia 107.

En un momento dado, el hombre cayó al suelo y sufrió un paro cardíaco. Se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de inmediato.

Al poco tiempo llegó al lugar la ambulancia del 107, con el doctor Struvia a cargo, que continuó con las maniobras médicas durante unos 20 minutos, pero el hombre fue declarado fallecido a las 10:23 horas.

El médico presente emitió el certificado de defunción para que sus familiares puedan realizar los trámites correspondientes. El cuerpo fue trasladado mediante morguera al hospital regional de Comodoro Rivadavia mientras los familiares gestionan el sepelio con el Servicio de Cooperación Policial Local.

Según lo manifestado por los familiares, la víctima era consumidora habitual de drogas y alcohol, factor que pudo haber influido en el desenlace fatal.

QUÉ ES UN PARO CARDÍACO Y CUÁLES SON LOS PELIGROS DE LAS SUSTANCIAS TÓXICAS PARA EL ORGANISMO

El paro cardíaco es una emergencia médica que ocurre cuando el corazón deja de latir de forma repentina y efectiva, lo que impide que la sangre circule hacia el resto del cuerpo, especialmente al cerebro y a los órganos vitales. Esta interrupción del flujo sanguíneo puede provocar la pérdida inmediata de la conciencia y la ausencia de pulso, poniendo en riesgo la vida si no se actúa con rapidez mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y asistencia médica especializada.

El consumo de sustancias tóxicas como drogas y alcohol puede afectar gravemente el sistema cardiovascular y aumentar el riesgo de paro cardíaco. Estas sustancias alteran el ritmo cardíaco, deterioran la función del músculo cardíaco y pueden provocar arritmias peligrosas, lesiones en las arterias o accidentes cerebrovasculares. Además, el abuso prolongado complica el equilibrio químico del organismo y las funciones metabólicas, debilitando la salud general y la capacidad del cuerpo para responder a situaciones críticas.

Por estas razones, el uso frecuente e irresponsable de drogas y alcohol no solo afecta negativamente la salud física y mental, sino que también incrementa la probabilidad de sufrir eventos cardiovasculares mortales como el paro cardíaco, especialmente en personas jóvenes que creen estar en buen estado. La prevención, la atención médica oportuna y el apoyo familiar y social son fundamentales para disminuir estos riesgos.