Conmoción en Chubut: trabajaba en un edificio, perdió el equilibrio y murió al caer al vacío

Una jornada de trabajo en la construcción de las 114 viviendas de Puerto Madryn terminó en tragedia. Este miércoles por la tarde, un obrero cayó desde el segundo piso de una de las estructuras en construcción y, pese a haber sido trasladado de urgencia al hospital, falleció minutos después por la gravedad de las heridas.

El hecho ocurrió en el predio ubicado en la intersección de Juan B. Justo y avenida J. E. Hansen, en la zona sur de la ciudad. En ese lugar, cuadrillas de trabajadores avanzaban con las tareas de edificación cuando las intensas ráfagas de viento que azotaban a la ciudad se convirtieron en un factor determinante.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

El trabajador, cuya identidad no fue revelada de manera oficial, sufrió lesiones severas en la caída. Personal de emergencias acudió de inmediato y lo trasladó al hospital Andrés Ísola, donde pese a los esfuerzos médicos se confirmó su deceso poco después.

La situación generó conmoción entre los compañeros de obra, quienes suspendieron las actividades mientras aguardaban la llegada de las autoridades policiales y judiciales. En el lugar se hizo presente personal de la Comisaría Quinta y representantes del Ministerio Público Fiscal.

Las condiciones climáticas de la jornada fueron adversas. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas por vientos intensos en la región, con ráfagas que superaban los 90 kilómetros por hora en la zona costera de Chubut. Estas circunstancias forman parte de la hipótesis inicial sobre el origen del accidente.

15 gremios argentinos anunciaron aumentos para sus empleados en septiembre de 2025

Mientras tanto, la Justicia deberá determinar si la caída fue producto exclusivamente de las condiciones climáticas o si existieron falencias en la aplicación de protocolos de seguridad. De comprobarse esto último, podrían surgir imputaciones por incumplimiento de deberes de prevención laboral.