Durante la tarde del pasado lunes, personal policial de Trelew encontró el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 55 años en un departamento ubicado en el barrio Constitución.

Según informó el jefe de la Seccional Tercera de Trelew, Lautaro Inzunza, la alerta llegó a partir de la denuncia de una vecina que manifestó a la policía que, en el sector G, escalera 150 del barrio, se percibía un "olor nauseabundo".

Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con la particularidad de que la puerta del departamento estaba cerrada desde el interior, por lo que debieron forzar el ingreso para poder acceder al inmueble.

Una vez dentro, la policía constató la presencia del cuerpo del hombre ya sin vida y en un avanzado estado de descomposición, lo que evidenciaba que su fallecimiento pudo haber ocurrido hace un tiempo.

EL HOMBRE NO APARECÍA EN EL BARRIO HACE MÁS DE UN MES

El jefe policial detalló que el hombre era sordo-mudo y padecía problemas respiratorios y motrices. Además, tenía como pasatiempo la crianza de palomas. Afortunadamente, no se encontraron indicios de criminalidad ni signos de violencia en el lugar ni en el cuerpo, lo que podría descartar una muerte violenta. La puerta cerrada desde adentro es otra evidencia que respalda esta hipótesis.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, el hombre no fue visto durante más de un mes, lo que explicaría el avanzado estado en que fue hallado.

Por precaución y por las condiciones del inmueble, el personal de bomberos tuvo que ingresar al departamento con equipos autónomos para garantizar la seguridad durante la diligencia. Simultáneamente, personal de la Policía Científica realizó las tareas de rigor para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades del Ministerio Público Fiscal fueron notificadas de inmediato y también se contó con la colaboración de profesionales del nosocomio local para el procedimiento correspondiente. Tras las diligencias judiciales y policiales, el cuerpo fue entregado a un familiar de tercer grado para que pueda disponer de su inhumación.

Este caso conmueve al barrio y pone en evidencia la situación vulnerable en la que se encontraba la víctima, en aislamiento y sin contacto con los vecinos por un tiempo prolongado. La rápida intervención policial y de bomberos permitió el adecuado tratamiento del cuerpo y la situación.

La ausencia de indicios de violencia sugiere que la causa de la muerte pudo estar vinculada a problemas de salud o circunstancias naturales, aunque el caso continúa bajo investigación para esclarecer todos los aspectos alrededor del fallecimiento.

Con información de Diario Chubut, editada y redactada por un periodista de ADNSUR