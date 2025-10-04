Conmoción en Chubut: encontraron muerto a un gendarme en su vivienda

Un suboficial de Gendarmería Nacional fue hallado sin vida en la mañana del sábado en su departamento, ubicado en un complejo habitacional en el acceso a Río Mayo.

Según informaron fuentes oficiales, el efectivo no se presentó a cumplir con su servicio habitual. Al no responder a los llamados de sus compañeros, estos se dirigieron a su domicilio y constataron que la puerta estaba cerrada con la llave desde el interior, lo que impidió el ingreso inmediato.

Ante esta situación, los uniformados dieron aviso a sus superiores, quienes ordenaron la intervención de la policía local y el aviso a los familiares del suboficial. Posteriormente, personal policial ingresó al departamento tras romper un vidrio para poder acceder al interior.

En el interior, los efectivos encontraron al gendarme tendido en el baño. Según las primeras apreciaciones, podría haberse resbalado en la zona húmeda y golpeado la nuca, lo que habría provocado su deceso durante la noche anterior.

El lugar fue acordonado y asegurado por la policía para preservar la escena. La supervisión del procedimiento estuvo a cargo del comisario Néstor Peña, acompañado por personal del Hospital Rural de Río Mayo, quienes constataron el fallecimiento del efectivo.

Fuentes consultadas indicaron que el suboficial había sufrido dos accidentes cerebrovasculares (ACV) en el pasado, información que podría ser relevante para determinar las circunstancias del hecho.

El fiscal de turno en Sarmiento, Matías Ayuzo, dispuso la entrega del cuerpo a los familiares, ya que no se hallaron indicios de violencia ni faltantes de elementos. Además, ambas puertas del departamento estaban cerradas desde el interior con la llave colocada en el picaporte, lo que reforzó la hipótesis de un accidente dentro del hogar.

El hecho continúa bajo análisis por parte de las autoridades locales, aunque las primeras evaluaciones sugieren que se trató de un accidente doméstico. Personal policial y médico evaluará si existen elementos adicionales que puedan aportar a la investigación.