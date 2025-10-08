Este pasado martes por la noche, la ciudad de Caleta Olivia fue sacudida por un violento homicidio ocurrido en el barrio Unión, cerca de las Lagunas, generando conmoción entre los vecinos de la zona.

La víctima, identificada como Jorge Ojeda, un hombre de 40 años de nacionalidad paraguaya, fue brutalmente atacada con un arma blanca, lo que posteriormente le costó la vida.

LO MATÓ A PUÑALADAS EN LA PUERTA DE UN COMERCIO DE CALETA OLIVIA

Los hechos se desarrollaron alrededor de las 21:30 horas, cuando Ojeda, gravemente herido, logró llegar hasta la puerta del comercio conocido como "Copacabana", ubicado sobre la calle José Hernández, pidiendo ayuda a los gritos. Personal del 911 respondió rápidamente al llamado y lo trasladó de urgencia al Hospital Zonal. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Jorge Ojeda falleció a las 22:20 horas, aproximadamente una hora después de haber sido atacado.

Según información oficial proporcionada por el comisario mayor Cristian Cancinos, director de la Regional Norte de la Policía de Santa Cruz, un joven de alrededor de 20 años fue detenido en las inmediaciones de la cancha del barrio Unión. Este joven permanece alojado en la Comisaría Segunda y está siendo investigado como el principal sospechoso del homicidio.

La investigación, aún en etapa inicial, se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 1, bajo la dirección del doctor Pérez Soruco. Las fuerzas policiales trabajan articuladamente entre la Comisaría Segunda y la Delegación de Investigaciones (DDI), realizando relevamientos de cámaras de seguridad del comercio "Copacabana" y de viviendas de la zona, con el objetivo de reunir todos los elementos probatorios necesarios para esclarecer el caso.

Durante el allanamiento y la inspección ocular realizada por personal de Criminalística, se incautaron varios elementos relacionados al hecho, entre los cuales se destaca una mochila que pertenecería al sospechoso. Además, se observaron rastros de sangre en el patio interno de Energía de Santa Cruz, un predio cercano, donde también se encontró un vidrio roto. Este detalle abre la hipótesis de un posible intento de huida violenta tras el ataque, aunque aún no está confirmado si el detenido ingresó al lugar.

Las fuentes hospitalarias, por su parte, indicaron que Jorge Ojeda habría recibido aproximadamente tres heridas de arma blanca, aunque el número exacto y las características de las mismas se encuentran en proceso de certificación médica oficial. Hasta el momento, se desconoce si la víctima contaba con familiares en Caleta Olivia o si existía algún vínculo previo entre la víctima y el agresor.

El comisario Cancinos remarcó que “se está en plena etapa de recolección de datos e información, entrevistando a vecinos y analizando imágenes de cámaras para dar con detalles que ayuden a comprender el móvil y las circunstancias del crimen”. Asimismo, aclaró que por ahora se mantiene reserva sobre información sensible para no entorpecer el avance de la investigación.

La detención del joven sospechoso y el secuestro de elementos vinculados al homicidio marcan los primeros avances en el caso, pero las autoridades enfatizan que aún resta mucha tarea investigativa y que no descartan nuevas medidas como allanamientos o detenciones si emergen indicios relevantes.

