Los controles de ingreso a boliches siempre fueron tema de debate, especialmente en relación con la seguridad de los adolescentes. A pesar de las restricciones legales que prohíben el acceso de menores de edad a estos locales nocturnos, la realidad muestra que muchos logran ingresar utilizando documentos falsos o prestados, vulnerando así las normativas vigentes.

Este tipo de fallas no solo expone a los jóvenes a entornos para los que no están preparados, sino que también pone en evidencia la falta de controles efectivos por parte de los responsables de los establecimientos y, en algunos casos, de los organismos de fiscalización. La ausencia de medidas rigurosas abre la puerta a situaciones de riesgo, tanto en lo sanitario como en lo legal y lo social.

En las últimas horas, una nueva tragedia volvió a poner el foco en esta problemática. Un adolescente de 15 años, identificado como Camilo Isabella Valenzi, murió dentro de un boliche de Quilmes Oeste al que había ingresado utilizando el DNI de un amigo mayor de edad.

La versión policial indica que Camilo se descompensó dentro del local y fue trasladado de urgencia al hospital, donde llegó sin vida. Sin embargo, su familia no cree que se haya tratado solo de una falla médica. Aseguran que podría haber sido golpeado y reclaman que se investigue el accionar de los responsables del lugar.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, en un boliche ubicado en Quilmes Oeste, provincia de Buenos Aires. La fiscalía ya tomó intervención y ordenó la autopsia para determinar con precisión la causa de muerte del adolescente.

Mientras tanto, la familia sospecha que Camilo pudo haber tenido una discusión o incluso un enfrentamiento con el dueño del DNI que utilizó para ingresar. También denuncian que el joven presentaba lesiones físicas que deben ser aclaradas.

EL PEDIDO DE JUSTICIA

La muerte de Camilo generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde amigos, conocidos y vecinos de la familia piden justicia y apuntan contra la discoteca por permitir el ingreso de un menor de edad.

“Era un chico lleno de vida, lo mataron en la salida del boliche. Su familia y amigos estamos destrozados y necesitamos que este caso se visibilice y no quede impune. Si estuviste ahí, viste algo o tenés cualquier información, por mínima que parezca, comunicate con su hermana. Cada dato puede ayudar muchísimo. Les pedimos que compartan este mensaje para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Hoy pedimos justicia por Camilo”, señalaron.

