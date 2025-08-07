Las disputas entre vecinos, cuando se prolongan en el tiempo sin resolverse, pueden escalar y convertirse en situaciones de alta tensión y peligro. Los conflictos cotidianos, que en un principio parecen menores, a veces se agravan por diferencias personales, resentimientos acumulados o disputas territoriales, generando un ambiente difícil de manejar.

Cuando estas peleas no encuentran vías pacíficas de solución, el riesgo de que terminen en episodios violentos aumenta considerablemente. Las discusiones pueden derivar en agresiones físicas, amenazas o, en los casos más graves, en tragedias que afectan a toda la comunidad.

Este tipo de enfrentamientos, que nacen en el ámbito doméstico o barrial, son una problemática recurrente en muchas localidades y ponen en evidencia la necesidad de mecanismos efectivos para la mediación y prevención, antes de que las diferencias desemboquen en consecuencias irreversibles.

El hecho ocurrió en el barrio de la calle Rafael Obligado al 1800 de Córdoba, cuando la Policía recibió un llamado que alertaba sobre una pelea violenta entre vecinos. Al llegar, encontraron a Paulo Javier Castaño, de 32 años, herido de gravedad por un disparo.

Tras el ataque, el agresor de 29 años, fue detenido en el lugar. En la escena del crimen, los peritos secuestraron una cuchilla y una carabina calibre 22, elementos clave para la investigación

Además, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, sin embargo pese a los intentos por salvarle la vida, confirmaron su muerte.

En tanto, la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, a cargo del fiscal Pablo Javega, formalizó la imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. De acuerdo al Ministerio Público Fiscal, ambos hombres mantenían conflictos previos que habrían desencadenado la pelea fatal. De esta manera, se busca determinar cuáles fueron los motivos que desataron la discusión y que terminó de la peor manera.

DISCUTIÓ CON SU AMIGO, LO ATROPELLÓ CON EL AUTO Y LO MATÓ

Un joven de 27 años fue detenido el sábado 2 de agosto por la tarde en la localidad de Temperley, en la provincia de Buenos Aires, tras atropellar y matar a su amigo luego de una fuerte discusión. El hecho ocurrió en la intersección de las calles El Trébol y Defensa, en el barrio San José.

El violento episodio se desencadenó luego de que un grupo de amigos se reuniera en la vía pública para consumir bebidas alcohólicas. En medio del encuentro, se generó una discusión entre dos de ellos. En ese contexto, uno de los jóvenes subió a su auto, embistió directamente a su amigo y lo dejó gravemente herido. La víctima murió poco después a causa del fuerte impacto.

El agresor fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la Justicia, que investiga las circunstancias del crimen.Según se pudo establecer, el agresor, apodado "El Colo", de 27 años, y la víctima, de 25 años, se encontraban junto a tres amigos cuando se generó una discusión entre ambos por motivos desconocidos.

Luego de varios minutos, la situación parecía haber terminado y el joven de 25 años decidió alejarse del lugar. Sin embargo, todo siguió de la peor manera.

De manera sorprendente, “El Colo” se subió a su auto y, para sorpresa de todos los presentes, aceleró y atropelló desde atrás al otro chico. Producto del brutal impacto, la víctima murió en el acto. En tanto, el agresor escapó de la zona.

Tras el alerta al 911, los agentes de la Policía de Buenos Aires llegaron al lugar y corroboraron lo sucedido. Y fue gracias al relato de los testigos que pudieron establecer cómo ocurrió el brutal ataque y enseguida se ordenó la captura del agresor.

Tras un intenso operativo en la zona, se logró detener al joven de 27 años. Se espera que declare en las próximas horas.

El sospechoso fue imputado por homicidio simple y la causa quedó en manos de la UFI 19 y del Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Gabriel Vitale.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR