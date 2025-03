Conmoción: mató a su pareja a puñaladas y terminó tomando una drástica decisión

En Córdoba, se registró un segundo femicidio en apenas 48 horas: en la madrugada del miércoles en La Granja, Sierras Chicas, una joven de 29 años fue asesinada por su ex novio, quien posteriormente se quitó la vida.

El cuerpo de Verónica Zorman Torres fue hallado por sus padres en la vivienda de Porfilo Romero, un hombre de 57 años originario de Paraguay, quien es el principal sospechoso del homicidio.

La víctima, quien trabajaba en la estancia La Querencia, se retiró de su jornada laboral el martes a las 15:30, según los testimonios de los propietarios del lugar, después de haber completado todas sus tareas.

La madre de la joven comenzó a preocuparse al notar que su hija no respondía a los mensajes y no había regresado a casa durante varias horas, lo que la llevó a recordar que desde su separación de la ex pareja, había estado viviendo con sus padres.

En la madrugada del miércoles, ante la incertidumbre del paradero de Verónica, sus padres decidieron ir a la estancia y, tras hablar con el propietario del lugar, se dirigieron a la casa de Romero, quien era el casero.

Ya en el lugar, se encontraron con que la joven había sido asesinada y su cuerpo semidesnudo estaba en el piso, mientras que el cadáver de su ex también fue hallado en otra habitación.

La hipótesis presentada por el fiscal Guillermo Monti sugiere que Romero habría apuñalado a Verónica con un cuchillo o un objeto punzante, seguido de un ataque físico. Posteriormente, se dirigió a otra habitación y se ahorcó, según los reportes de La Voz del Interior. La causa fue caratulada como "femicidio seguido de suicidio" y se descarta la participación de terceros.

La joven de 29 años, cuyo fallecimiento está siendo investigado, presentaba una herida cortopunzante en una de las zonas intercostales y un fuerte golpe en la cabeza, aunque será la autopsia la que finalmente determine la causa de su muerte.