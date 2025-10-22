El subjefe de Policía de Chubut, Crio. Gral. Mauricio Zabala, confirmó este miércoles al mediodía la identidad del hombre encontrado sin vida el pasado martes por la tarde-noche en Playa Magagna, a unos 14 kilómetros de Rawson.

El cuerpo fue hallado por vecinos y turistas en un sector cercano a los acantilados de Caras Talladas, atado de pies y manos y envuelto en una frazada polar, lo que de inmediato generó alarma y un intenso operativo para su recuperación debido al difícil acceso al lugar.

La pareja que dio aviso a las autoridades circulaba por la orilla cuando observó extremidades aparentemente fuera de lugar y rápidamente contactó a la policía. En el lugar, la víctima presentaba evidentes signos de violencia, con cuerdas atando sus extremidades y varias heridas visibles.

Misterio en Rawson: encontraron un cuerpo maniatado y envuelto en una frazada en una playa

EL HOMBRE QUE FUE ENCONTRADO MUERTO ERA DE RÍO NEGRO

Según confirmó Zabala, la víctima es un hombre de 38 años oriundo de Villa Regina, Río Negro. A través del análisis de huellas dactilares se logró su identificación. El subjefe de Policía indicó que la víctima “tenía antecedentes relacionados con la ley de estupefacientes, ya que había estado presente durante un allanamiento a un domicilio vinculado a esa causa en Trelew".

Además, había denunciado semanas atrás un robo del cual indicaba haber sido víctima en Puerto Madryn, aunque las investigaciones anteriores mostraban contradicciones en el relato.

Revelaron la edad del hombre que apareció muerto en una playa de Chubut: estaba envuelto en una frazada

SE INVESTIGA UN HOMICIDIO TRAS EL MACABRO HALLAZGO EN PLAYA MAGAGNA

Sobre las circunstancias del fallecimiento, Zabala detalló que el deceso sería “producto de los golpes sufridos, con lesiones en el rostro y la cabeza”. La víctima apareció maniatada y envuelta en una manta, con múltiples contusiones y heridas contuso‑cortantes.

Asimismo, el cuerpo médico forense trabaja para establecer con precisión el día y la hora del fallecimiento, así como el tipo de arma o elemento que causó las lesiones.

Las tareas investigativas, aún en sus inicios, incluyen el análisis de cámaras urbanas y privadas en la zona, además de un rastrillaje que se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles. El lugar donde apareció el cuerpo fue preservado desde la noche del hallazgo y ayer se realizaron las pericias correspondientes, incluyendo planimetría.

El protocolo ya se activó para informar a la familia de la víctima en Villa Regina y avanzar con los trámites legales para la entrega del cuerpo. El caso sigue bajo investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.