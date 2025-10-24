La Policía de Río Negro investiga la muerte de un hombre de 43 años en la localidad de Fernández Oro, luego de que su cuerpo fuera encontrado en avanzado estado de descomposición dentro de su domicilio.

El hallazgo se produjo este miércoles, cuando los vecinos del barrio Lotes Social III alertaron a las autoridades por un fuerte olor proveniente de la vivienda y porque no habían visto al hombre desde hacía varios días.

Al ingresar al inmueble, los efectivos policiales y el personal de Criminalística constataron la presencia del cuerpo y realizaron las primeras pericias en el lugar.

Según informaron fuentes judiciales, no se hallaron signos de violencia ni indicios de criminalidad, aunque se dispuso la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Conmoción: un obrero cayó desde un quinto piso en la Patagonia y está grave en terapia intensiva

Autopsia y avances de la investigación

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la práctica de la autopsia correspondiente, con el objetivo de establecer la data y causa del fallecimiento. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque la principal línea apunta a una muerte natural ocurrida varios días antes del hallazgo.

La Policía de Río Negro mantiene custodia del domicilio hasta completar las diligencias ordenadas por la fiscalía interviniente.