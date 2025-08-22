La búsqueda desesperada de un caballo robado en General Roca tuvo un desenlace trágico. Lorenzo, como lo llamaban sus dueños, fue encontrado faenado en la zona de Alta Barda, a varios kilómetros del lugar donde había sido sustraído. El caso reaviva la preocupación por el abigeato, un delito que viene en aumento en el Alto Valle y que afecta tanto a productores como a familias de la región.

El robo y la búsqueda

El hecho ocurrió el miércoles al mediodía en Puente Cero, cuando desconocidos se llevaron al animal. La familia Fernández, dueña del caballo, detectó rápidamente el robo, radicó la denuncia e inició una intensa búsqueda con la colaboración de vecinos y allegados. Sin embargo, la esperanza se desmoronó al día siguiente, cuando los restos del animal fueron hallados en otro extremo de la ciudad.

Por la distancia entre ambos puntos, se presume que los responsables utilizaron un vehículo para trasladarlo. El hallazgo generó dolor e indignación en la familia, que expresó su pesar en redes sociales.

La nieta del dueño del caballo publicó un fuerte mensaje tras confirmarse la noticia: "A quienes robaron y mataron el caballo de mi abuelo: lo que hicieron no tiene perdón (...). Nada queda oculto. Todo lo que hicieron les va a volver el doble, porque en esta vida cada uno paga por sus actos".

El mensaje se viralizó en la comunidad, reflejando el impacto de un caso que no solo afectó a una familia, sino que evidenció la problemática creciente de los robos de animales para faena clandestina.

Abigeato en la región

En los últimos meses, vecinos y productores de chacras de la región han denunciado robos similares. En paralelo, la Policía ha secuestrado carne de caballo en comercios del Alto Valle, lo que refuerza las sospechas de que los animales robados son faenados con fines de comercialización ilegal.

En este contexto, durante este mes se realizaron allanamientos en Valle Azul, donde se encontraron restos de un animal vacuno y se secuestraron elementos vinculados a la faena clandestina. Un joven de 24 años resultó imputado en esa causa, aunque no hubo detenidos.

El abigeato está tipificado en el Código Penal argentino y contempla penas de prisión para quienes roben, faenen o comercialicen carne proveniente de animales sustraídos.