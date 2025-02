El pasado martes 11 de febrero, detuvieron a un joven de 18 años en México que abandonó a su hijo recién nacido debajo de un auto. El involucrado quedó grabado por las cámaras y, tras una denuncia, fue atrapado por la policía.

El hecho, que generó conmoción, ocurrió en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Según se supo, salió de su casa con su hijo dentro de una mochila, envuelto en una bolsa de plástico.

De esta manera, las cámaras de seguridad de la zona captaron al joven caminando, cuando se detuvo frente a una casa. Luego, sacó al niño de la mochila y lo dejó debajo de un auto blanco que estaba estacionado en la calle.

Después escapó. Minutos después, un vecino escuchó el llanto del bebé y dio inmediato aviso a la policía. Gracias a su acción y la de su esposa, el bebé fue rescatado con vida y trasladado a un hospital. Los médicos que lo atendieron indicaron que su salud es estable, aunque aún permanece internado.

En tanto, el video de su grave acción se viralizó y la familia del joven decidió entregarlo a la justicia. En declaraciones a los medios, la madre del acusado expresó su decepción, asegurando que no se ocuparía de la defensa de su hijo.

“No voy a pagar una fianza si le dan la oportunidad de llevar su proceso fuera de prisión. No lo pienso hacer porque, si él no aprende de esto, cuando salga será un peor hombre y yo no traje al mundo un animal”, sostuvo.

El joven continúa detenido, enfrentando cargos por tentativa de infanticidio doloso y omisión de cuidado. Por su parte, la madre del bebé, una joven de 21 años, también está siendo investigada debido a las polémicas conversaciones que mantuvo con su pareja, las cuales indican que ella estaba al tanto del abandono y participaba en la acción.

LOS ESTREMECEDORES CHATS ENTRE LA PAREJA

Según se supo, el joven había mantenido conversaciones con su pareja para deshacerse del bebé. En las conversaciones, ella le dijo que el bebé “aún se mueve”, a lo que él respondió: “Ya no lo veas, amor, ya no le prestes atención. Ahorita que vaya para la casa, lo tiro y no lo volverás a ver”. Sorprendentemente, la joven respondió: “Tenemos que tirar eso”, sin mostrar ningún arrepentimiento o rechazo hacia lo que su pareja planeaba hacer.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR