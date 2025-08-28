Un fuerte operativo de búsqueda se desplegó en Viedma tras la desaparición de Cristian Leonardo Procoppo, de 45 años, cuyo rastro se perdió el fin de semana. La investigación avanzó en las últimas horas gracias a registros de cámaras de seguridad que aportaron un dato clave: el hombre fue visto descendiendo hacia el río Negro en la zona de la calle Villarino.

Desde que la familia radicó la denuncia, la policía y la fiscalía iniciaron un trabajo conjunto que incluyó toma de testimonios, reconstrucción de movimientos y relevamiento de imágenes. Fue en ese proceso que se detectaron grabaciones en las que se observa a Procoppo caminar solo por la costanera.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el último registro audiovisual muestra a Procoppo atravesando la vereda y bajando hacia el río Negro, el mismo día de su desaparición. Esa evidencia llevó a la fiscalía a pedir a la Prefectura Naval Argentina que intensifique el rastrillaje en el curso de agua, donde ya se realizan tareas de búsqueda por agua y por la costa.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

El momento previo

De acuerdo con la denuncia de su familia, Procoppo había salido a un boliche el fin de semana, pero en un momento decidió retirarse solo del lugar y desde entonces no volvió a dar señales. Al no tener noticias suyas, sus allegados acudieron a la policía para radicar la denuncia, lo que dio inicio al operativo.

Cristian Leonardo Procoppo es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,90 metros, tiene tez blanca, cabello rubio rizado y ojos celestes. No posee tatuajes ni cicatrices visibles y no utiliza aros. Al momento de su desaparición vestía zapatillas negras, jean azul oscuro y una chomba blanca con una franja gris en el pecho.