Un operativo de búsqueda y rescate se mantiene activado desde la tarde del pasado domingo 14 en las aguas del río Bueno, tras la desaparición de un joven comodorense que fue arrastrado por la corriente cerca del puente que conecta la comuna con la Ruta 5.

Las labores, que reúnen a Carabineros, Bomberos, el GOPE, detectives de la PDI y la Fiscalía, buscan esclarecer las circunstancias del hecho y encontrar al joven, identificado como Gonzalo Abraham Carrillo Carrillo, un futbolista de 20 años oriundo de Comodoro Rivadavia.

EMERGENCIA INICIAL Y RESCATE COMPLICADO

El domingo 14, alrededor de media tarde, la Cuarta Comisaría de Carabineros de Río Bueno recibió una llamada de emergencia reportando que una persona se encontraba nadando en el río Bueno y estaba siendo arrastrada por la fuerte corriente.

Según el relato oficial, Gonzalo Carrillo se encontraba junto a otras personas en la orilla del río cuando decidió entrar al agua, momento en que fue sorprendido por la intensidad del cauce, dificultando su regreso.

Las condiciones de la corriente impidieron que Bomberos realizara un rescate inmediato, debido a la seguridad del personal y las complicaciones de maniobra en el sector. Esta situación provocó la solicitud de apoyo inmediato del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Valdivia, expertos en rescates acuáticos y trabajos en terreno complejo.

Este pasado lunes 15, la búsqueda continuó con mayor despliegue. A las tareas ya iniciadas por Carabineros y Bomberos se sumaron detectives de la Brigada de Homicidios, quienes comenzaron a investigar las circunstancias de la desaparición junto al Ministerio Público, que instruyó diligencias para esclarecer los hechos.

Asimismo, la Sección Aeropolicial de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzó a realizar sobrevuelos en la zona sobre el río Bueno para ampliar el radio de búsqueda y reforzar las labores en tierra con imágenes aéreas, permitiendo registrar distintos tramos del río y sus márgenes.

La información entregada por Carabineros señala que el joven estaba acompañado por un grupo de personas en la orilla del río, y aunque no se entregaron detalles sobre las circunstancias exactas en las que decidió nadar, el arrastre por la fuerte corriente fue el factor determinante en su desaparición.

La búsqueda del joven presenta diversos retos. Las condiciones del río Bueno —con un caudal alto y corriente impetuosa tras las lluvias recientes que afectan la zona— limitaron las posibilidades de una intervención rápida y segura para los equipos de emergencia. Los especialistas del GOPE tuvieron que extremar las medidas de precaución, usando equipos especializados y monitoreando las condiciones ambientales para evitar poner en riesgo a los rescatistas.