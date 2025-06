En la madrugada de este miércoles, alrededor de las 02.00, la Comisaría Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia recibió un llamado del centro de monitoreo alertando sobre un confuso y peligroso hecho delictivo en la zona sur.

La jefa de la comisaría, Soledad Díaz, habló con ADNSUR e informó que el hecho ocurrió sobre la calle código 823 de la extensión del barrio San Cayetano.

Precisamente, Díaz reveló que al llegar al lugar, el personal policial encontró a un hombre de aproximadamente 34 años con heridas visibles y signos de haber sido atacado.

En este contexto, la víctima presentaba dos cortes en la zona posterior de las costillas, además de politraumatismos en la cabeza y escoriaciones en distintas partes del cuerpo. Al momento de la llegada de la policía, la víctima perdió el conocimiento y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional.

En el centro de salud, el paciente fue intervenido quirúrgicamente y, tras la operación, se encuentra en sala común con una evolución favorable, según confirmó la jefa policial.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Hasta el momento, no se pudo determinar la identidad de los agresores ni el motivo del ataque. La víctima no logró reconocer a sus atacantes y tampoco se pudo establecer si el hecho estuvo relacionado con un robo u otro tipo de situación. Además, no se encontró a ningún familiar en el domicilio donde ocurrió el incidente.

El personal de la brigada de investigaciones está trabajando en la recopilación de testimonios y en el análisis de imágenes de cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo ocurrido. La posibilidad de que la víctima formalice una denuncia está siendo evaluada, dependiendo de su estado y voluntad.

La jefa Díaz destacó la complejidad inicial del caso, ya que la víctima perdió el conocimiento en el lugar y fue necesario estabilizarlo con la ayuda del personal de ambulancia antes de su traslado. “En un principio se veía compleja la situación porque se desvaneció en el lugar, no sabíamos ante que hecho estábamos”, culminó Soledad Díaz.

Violento ataque a un taxista: se negó a aceptar un viaje y dos jóvenes le destrozaron el auto a patadas

Este miércoles a la madrugada, poco antes de las 3, dos jóvenes fueron detenidos en la zona sur de Comodoro Rivadavia luego de protagonizar un violento episodio contra un taxista que se negó a realizar un viaje.

Según informó la Policía del Chubut, el hecho ocurrió en la garita de taxis ubicada en la intersección de Avenida Kennedy y Ángel Velaz. Allí, el conductor del taxi, un Toyota Etios, explicó que los jóvenes —de 18 y 16 años— solicitaron un viaje, pero él decidió no aceptarlo.

Ante la negativa, y de forma sorpresiva, ambos comenzaron a insultarlo y a patear el vehículo, provocando abolladuras en ambas puertas traseras. Inmediatamente se dieron a la fuga corriendo por una de las calles aledañas. Lejos de dejarlo pasar, el taxista, acompañado por otros colegas, salió a buscarlos y logró encontrarlos en la esquina de Dr. Federicci y General. Tras demorarlos, dio aviso a la Policía, quien detuvo a los involucrados.