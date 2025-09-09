La ciudad de Trelew fue escenario de un hecho lamentable el lunes por la tarde: Jonathan Pablo Prim, un hombre de 45 años, fue asesinado a tiros mientras trabajaba en la vereda de su casa.

Según trascendió, la víctima habría sido confundida y atacada por error en un conflicto vinculado a presuntas cuestiones de narcotráfico en el barrio Los Pensamientos.

CONFUSIÓN FATAL TERMINÓ EN TRAGEDIA

El hecho sucedió alrededor de las 17 horas en la calle Gualjaina al 400, cuando dos individuos llegaron en una motocicleta blanca. Detuvieron su marcha y sin mediar palabra efectuaron dos disparos a quemarropa que impactaron en el torso de Prim, quien estaba concentrado en su labor diaria. El proyectil ingresó por su axila derecha y no se registró orificio de salida, lo que produjo heridas de extrema gravedad.

El hermano de Jonathan manifestó que la víctima fue perseguida y baleada sin razón aparente: “Supuestamente estaban buscando a un pibe acá de la esquina, vinculado a problemas de droga, que roba y genera conflictos. Mi hermano no tenía nada que ver con eso, era un trabajador honesto, mecánico desde siempre, y fue asesinado por confusión”, señaló en diálogo con Canal 12.

Por otro lado, relató que la balacera se desató mientras Jonathan se encontraba tranquilo trabajando, situación repetida todos los días en su taller improvisado al aire libre.

El traslado hacia el hospital fue llevado a cabo por uno de sus hijos en una camioneta particular debido a la gravedad del estado de Jonathan. “No llegamos a tiempo, cuando llegamos al nosocomio, ya había fallecido”, contó con profundo dolor, agregando que la inseguridad y la violencia armada son moneda corriente en el barrio, donde se escuchan detonaciones casi a diario.

EL MECÁNICO HABRÍA SIDO ASESINADO POR ERROR

Ante el crimen, la Policía Científica y la División de Investigaciones de Trelew acudieron al lugar para realizar el secuestro de pruebas y la recopilación de testimonios. Se incautaron una vaina servida calibre 380, un hisopo con muestras de manchas hemáticas, una pieza metálica y el teléfono celular del fallecido, elementos que serán analizados para esclarecer el caso.

El fiscal de turno, Verónica Alabart, junto al fiscal general Omar Rodríguez, concurrieron a la escena del crimen para supervisar la investigación. También estuvo presente el subjefe de la policía local, Crío. Gral. Mauricio Zabala. Además, se revisan cámaras de seguridad para identificar a los agresores, quienes, según los primeros datos, llegaron en motocicleta, dispararon y huyeron rápidamente del lugar.

Vecinos del barrio manifestaron haber escuchado las detonaciones, pero nadie pudo aportar detalles claros sobre la identidad de los atacantes ni el motivo específico del ataque. Sin embargo, las autoridades apuntan a que se trató de un error fatal, producto de la confusión en busca de una persona vinculada con actividades ilegales en la zona.

Mientras trabajaba arreglando motores de camionetas junto a sus dos hijos en la vereda de su domicilio, fue atacado por desconocidos que, según investigaciones preliminares y la información obtenida por Jornada, Jonathan Pablo Prim fue asesinado por error: lo habrían confundido con otra persona relacionada con un conflicto vinculado al narcotráfico.

La violencia, como lamentablemente ocurre con frecuencia en esta zona, volvió a golpear a una familia inocente. El homicidio de Prim refleja un problema más profundo que atraviesa a barrios de Trelew, donde la violencia relacionada con el narcotráfico y los enfrentamientos entre grupos delictivos generan inseguridad y ponen en riesgo a ciudadanos inocentes.