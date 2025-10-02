Un incidente en el barrio San Benito de Río Gallegos generó alarma este jueves por la mañana, involucrando a un suboficial de la Policía de Santa Cruz.

Según reportes iniciales, el policía habría secuestrado a su pareja y se negaba a entregarse a las autoridades, que respondieron rápidamente tras recibir la denuncia.

El operativo policial se desplegó en San Benito tras un llamado al 911 cerca de las 23:30 del miércoles, que alertaba sobre una posible situación de secuestro. La Comisaría Séptima acudió al lugar acompañada por un equipo de negociadores, quienes diseñaron un plan estratégico para intervenir.

Los vecinos relataron que la tensión en el barrio comenzó durante la madrugada y se extendió durante varias horas, con la zona acordonada mientras se esperaba la llegada de fuerzas especiales para resolver el conflicto.

Es padre, tiene 7 hijos y trepó una antena para reclamar por trabajo: “No subas más, cabezón”

Sin embargo, fuentes policiales consultadas por TiempoSur indicaron que, luego de dialogar con los presentes —el suboficial, su ex pareja y su actual pareja— se constató que nadie había realizado el llamado al 911 ni reportado haberse sentido en peligro. Los testimonios aclararon que no hubo momentos de tensión real y que la situación fue una falsa alarma.

Tras confirmar estos datos, los efectivos y el equipo de negociadores se retiraron y el incidente quedó descartado como un hecho de violencia.

Quién era el conocido kinesiólogo que falleció en un trágico choque frontal contra un camión en Chubut

Este jueves, el suboficial involucrado deberá presentarse ante sus superiores para brindar una explicación formal y un relato detallado de lo ocurrido. Se espera un parte oficial de la Policía que confirme la versión definitiva sobre el episodio.

Insólito: llamó a la policía porque le robaron y terminó imputado por un sorpresivo descubrimiento

Un vecino de Caleta Olivia, con domicilio en el barrio Parque, sufrió un violento robo la madrugada de este martes.

De acuerdo con lo que detallaron fuentes policiales, eran cerca de las 4 cuando, sorpresivamente, entraron varios delincuentes a su casa. Allí lo golpearon para llevarse finalmente dos teléfonos celulares. En el domicilio también estaban su madre y su abuela, que resultaron ilesas.

El damnificado, un joven de 20 años, tras la huida de los delincuentes, solicitó la presencia de la policía en su casa, ubicada en la calle Tucumán.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

El joven fue trasladado al hospital local de forma preventiva; sin embargo, se notificó que no presentaba lesiones de gravedad.

El jefe de la Seccional Cuarta relató que, cuando los efectivos ingresaron al lugar para investigar el robo, se encontraron con una gran cantidad de plantas de marihuana. Según detalló, había entre 40 y 70 arbustos, por lo que se dio intervención inmediata al Departamento de Investigaciones y a la Fiscalía Federal.

“Es una cantidad llamativa”, reconoció a Inforadio, y aclaró que las plantas fueron secuestradas para determinar si se trataba de cultivo personal o con fines de comercialización.