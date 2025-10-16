El conflicto entre los empleados municipales de 28 de Noviembre y el Ejecutivo local continúa sin solución. Durante el mediodía del martes, representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) participaron de una nueva mesa de negociación con el Ejecutivo local, en la que presentaron las propuestas definidas en la última asamblea.

Sin embargo, según informaron desde el gremio, el encuentro no arrojó resultados concretos. Ante la falta de avances, los trabajadores resolvieron mantener el paro por tiempo indeterminado hasta recibir una respuesta formal a sus reclamos. “Quedamos a la espera de una contestación por parte del Ejecutivo”, indicaron en un comunicado oficial.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

Entre los principales puntos del reclamo, el SOEM exige una recomposición salarial urgente que compense la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. También piden mejores condiciones laborales, el cumplimiento de los acuerdos paritarios ya firmados, la regularización de adicionales atrasados y el pase a planta permanente de los empleados contratados.

La medida de fuerza afecta diversas áreas de la administración municipal, aunque el gremio aclaró que se mantienen guardias mínimas para garantizar los servicios esenciales a la comunidad. El paro comenzó a fines de septiembre y se ha ido profundizando ante la falta de respuestas oficiales.

Una medida similar en Río Turbio

El conflicto no es exclusivo de 28 de Noviembre. En la vecina localidad de Río Turbio, el SOEM local también mantiene un paro y medidas de fuerza con reclamos similares. A pesar de que hubo una reunión con el intendente, no se logró ningún acuerdo y los trabajadores continúan con la protesta.

El perito del caso Loan reconstruyó minuto a minuto la tragedia y reveló una teoría escalofriante

En ambos municipios, el malestar de los empleados se centra en la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por los gobiernos locales y la demora en las negociaciones paritarias. Por el momento, no hay una nueva fecha confirmada para retomar el diálogo, y la tensión crece ante la posibilidad de que el conflicto se prolongue en el tiempo.