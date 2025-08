Este martes 5 de agosto, confirmaron que perdió una mano el hombre atacado brutalmente de un machetazo en Trelew. Además, lucha por su vida en el hospital local.

LA PELEA EN LA CALLE

El hecho ocurrió el viernes 1 de agosto, en la intersección de las calles Edwin Roberts y Colombia, cuando el conductor de una camioneta F100, circulaba por la zona, acompañado de su hijo, y se cruzaron con un repartidor en moto con el que tenían problemas de vieja data.

Allí, lejos de pasar de largo, se trenzaron en una pelea mano a mano, hasta que el repartidor sacó un machete de sus pertenencias y lo atacó.

En tanto, los protagonistas de la pelea sufrieron heridas de consideración (también el hijo) , pero quien se llevó la peor parte fue el conductor de la camioneta, quien sufrió una grave lesión en su brazo derecho y fue trasladado al nosocomio local, donde quedó internado en coma inducido y lucha por su vida.

Con respecto al hombre, se supo que sufrió complicaciones por una infección, por lo que tuvieron que amputarle una mano. Así lo explico la hija de la víctima en declaraciones a la prensa. En tanto, la esposa del hombre, explicó que “si continúa la infección luego de esto, van a tener que cortarle parte del brazo”.

LAS AUDIENCIAS

El domingo 3 de agosto, se llevó a cabo la audiencia de control de detención contra el repartidor, donde se exhibieron imágenes fílmicas recolectadas por la Policía para dicha investigación.

En tanto, este martes se realizó otra jornada donde el agresor pidió disculpas por el hecho. “Quiero pedirle disculpas al hombre, no pensé que iba a llegar a tanto (amputación), solo me defendí porque él y su hijo vinieron a pegarme cuando yo ya estaba en el piso. Me tendría que haber dejado pegar”, lanzó

Con información de Diario Jornada, redactada y editada por un periodista de ADNSUR