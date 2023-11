Confirmaron que el delincuente Juan Blas Vucica continuará con prisión preventiva

Este jueves por la mañana se concretó la audiencia de revisión de la prisión preventiva en una investigación que tiene como imputado a Juan Blas Vucica. El defensor solicitó se revoque la decisión del juez natural de la causa y se dicte el arresto domiciliario de su asistido, con prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas. En contraposición la representante de fiscalía se confirme la resolución del juez natural y se mantenga la prisión preventiva que cumple el imputado.

La audiencia fue presida por los jueces de otra jurisdicción Ricardo Rolón y Jorge Criado (por videoconferencia); el Ministerio Público Fiscal fue representado por Natalia Gómez, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de Vucica fue ejercida por Gustavo Oyarzún, defensor público.

En un primer momento el defensor argumentó que Vucica está detenido desde el pasado 14 de abril por seis hechos calificados como “amenazas simples, daño, abuso de armas y amenazas con arma, abuso de armas por ser cometido contra personal policial, y otro hecho de abuso de armas simple, todo en concurso real”. Con una pretensión punitiva plasmada en la acusación de 12 años de prisión. Se ha fijado audiencia preliminar de la causa para el próximo 15 de diciembre. Criticando la resolución del juez natural de la causa, Odorisio, por “arbitraria, que tergiversa los hechos imputados, que la misma vulnera el principio de imparcialidad y que está plagada de argumentaciones morales y argumentos por fuera de los planteado por la fiscalía”.

Agregando que el mínimo de la escala penal, por los hechos imputados es de 1 año y 3 meses de prisión. También que su asistido ya lleva 7 meses detenido y que el próximo 15 de diciembre cumple 8 meses de preventiva. “No existe peligro de entorpecimiento porque ya fue presentada la acusación, es decir culminó la investigación”. Además, su pupilo no tiene antecedentes penales, ni causas en trámite por todo lo cual solicitó se revoque la resolución del juez natural y se dicte su arresto domiciliario con prohibición de contacto con las víctimas.

En contraposición la representante de fiscalía no coincidió con lo planteado por el defensor. La resolución del juez natural, de prorrogar la preventiva de Vucica, fue fundada en hecho y en derecho. El imputado está acusado de hechos muy graves en contra de su madre, de su hermana y de personal policial, con una pretensión punitiva, en caso de recaer condena, de 12 años de prisión. Además, desde que se ordenó la detención de Vucica, se mantuvo prófugo 7 meses, y durante estos siete meses la madre solicitaba ayuda porque la hostigaba. Este es el contexto por el cual el imputado queda detenido el pasado 30 de abril, continuó la funcionaria de fiscalía. El informe social que presenta la defensa para solicitar su arresto domiciliario no era suficiente consideró Odorisio en su resolución, al entrevistarse con las personas que serían su garante. Concluyendo que la resolución del juez natural es fundada, que la prisión domiciliaria no es posible, por lo cual solicitó se confirme la misma y se mantenga la prisión preventiva del imputado.

Finalmente, los jueces de revisión resolvieron rechazar el pedido de la defensa, de arresto domiciliario, y confirmar la resolución del juez natural de la causa manteniendo la prisión preventiva de Vucica, hasta la audiencia preliminar del caso. Esto ya que la misma fue certera, motivada y fundada. Además, calificaron la misma como completa y exhaustiva. No compartiendo la argumentación de la defensa acerca de que la resolución fue infundada y arbitraria. Considerando para ello la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, como también la gravedad de los hechos investigados.