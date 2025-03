Confirmaron la prisión preventiva para el delincuente de 17 años que asesinó a Kim Gómez

La Justicia de Garantías del Fuero Penal Juvenil de La Plata, bajo la dirección de María José Lescano, confirmó la prisión preventiva de 180 días para el asesino 17 años de Kim Gómez.

La jueza Carmen Ibarra, de la UFI número tres de Menores de La Plata, ordenó la medida. Además, indicaron que el adolescente de 14 declaró y se ubicó en el lugar del hecho, aunque señaló que no participó del delito.

La magistrada decidió que el segundo involucrado esté con medidas de seguridad hasta una nueva audiencia programada para la próxima semana, donde se evaluarán las pruebas que se presentarán.

Este viernes, se realizó una nueva marcha en pedido de justicia por Kim, donde sus padres, Marcos y Florencia, expresaron que "justicia es que los detenidos paguen", tras haber asistido a una de las audiencias contra los acusados y haber tenido la oportunidad de ver cara a cara al joven de 17 años en la puerta del juzgado.

"Fue difícil, pero estuvimos. Florencia se la bancó y pudo ver a los asesinos. Al chico de 17 años le dije cosas y ahora me siento mejor", relató el papá de la joven asesinada. En ese sentido, evitó entrar en detalles: "me quiero guardar para mí las sensaciones que tuve, feas, malas y hasta buenas".

En su primera declaración pública, Florencia, entre lágrimas, dejó una profunda impresión en todos los presentes al afirmar: "Kim no es la primera, pero quiero que sea la última", refiriéndose al dramático caso de su hija, a quien los menores arrojaron del vehículo robado que ella conducía, arrastrándola durante 15 cuadras, lo que la llevó a expresar con dolor: "Me la destrozaron, no me puedo olvidar esas imágenes".

Además, la mujer contó cómo fue el momento frente a frente con el delincuente: "lo vi cara a cara, no le dije nada, pero lo miré. Justicia es que los detenidos paguen".

Por último, el papá de Kim señaló: “Hoy me encuentro vacío, siento que tengo que hacer algo por mi hija, para que no quede en vano. Me daría orgullo decir ‘ah mirá, este cambio fue por Kim’, eso me daría paz”.