La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la extradición de Federico Andrés “Fred” Machado a los Estados Unidos, donde es requerido por una causa penal vinculada a narcotráfico internacional y lavado de dinero.

El fallo, firmado digitalmente por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso presentado por la defensa del empresario y dejó firme la sentencia del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén, que ya había declarado procedente la extradición.

La resolución abarca los cargos uno, dos, tres, cuatro y siete de la “Quinta Acusación de Reemplazo” del 5 de mayo de 2021, formulada por autoridades estadounidenses. La Corte también ordenó que se informe al país requirente el tiempo que Machado estuvo detenido en Argentina durante el proceso de extradición, para que sea computado en una eventual condena en EE. UU.

La defensa, encabezada por los abogados Roberto Rallin y Norberto Francisco Oneto, había alegado violación del principio de igualdad de armas, recusación del juez y la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal. Sin embargo, todos esos planteos fueron desestimados por el máximo tribunal, que consideró ajustada a derecho la resolución de primera instancia.

La polémica con Espert

La extradición se confirma en medio de la controversia política que desató la propia declaración de “Fred” Machado, quien reconoció públicamente haber financiado parte de la campaña electoral del actual diputado liberal José Luis Espert. “Me dijo ‘te necesito, tampoco es mucho’”, contó el empresario en una entrevista, al referirse al pedido que le habría hecho el economista.

Este vínculo reavivó las críticas de la oposición y sectores judiciales sobre los mecanismos de financiamiento político y los controles sobre aportantes privados. Si bien Espert negó cualquier irregularidad, el caso volvió a poner en el centro de la escena la relación entre dinero, política y causas criminales internacionales.

Tras la fuerte polémica, José Luis Espert presentó la renuncia a su candidatura por la lista de Libertad Avanza. El ex candidato libertario aseguró que no tiene "nada que ocultar" y prometió demostrar su inocencia "ante la Justicia, sin fueros ni privilegios". En un claro desafío, afirmó: "El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país".

