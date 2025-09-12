Un hombre que abusó de una nena de 13 años en la localidad de Sarmiento, en la provincia de Chubut, fue condenado por abuso sexual simple por cinco hechos y agravado por el vínculo. En las últimas horas, la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia confirmó “parcialmente” la sentencia de cinco años y seis meses de prisión.

Sin embargo, solicitó una readecuación de la calificación jurídica tras analizar los pedidos de las partes en la audiencia de impugnación de sentencia, ya que consideraron que el caso debe ser calificado como abuso sexual simple (dos hechos), en concurso real, agravado por ser cometido por un ascendente.

Por tratarse de un vínculo familiar directo entre el imputado y las víctimas, no se da a conocer su identidad para evitar que esta información exponga la identidad de los menores de edad.

El condenado registra una condena penal de dos años y ocho meses, en suspenso, por un caso de abuso sexual simple ocurrido en 2022. En tanto, los casos investigados en esta causa ocurrieron entre los meses de junio de 2020 y marzo de 2021, en la vivienda familiar que el imputado compartía con las víctimas.

En consecuencia, los jueces Mónica García, Martín Montenovo y Ana Cecilia Codina indicaron que corresponde reenviar el caso a la oficina judicial de Sarmiento a los fines de que designe un nuevo tribunal para la realización de una nueva audiencia de debate de la pena.

En este marco, se debe recordar que el veredicto de culpabilidad y la pena impuesta fueron el resultado de un juicio oral y público realizado en junio de este año. En esa instancia judicial, las audiencias de debate fueron presididas por el juez de Esquel, Jorge Novarino.

El caso fue investigado por la fiscal general Rita Barrionuevo. La representante legal de las víctimas y los menores de edad recibieron el acompañamiento de las profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (S.A.V.D.). El abogado particular, Edgardo Hughes, asesoró técnicamente a la madre de las víctimas. En tanto, el acusado es asistido técnicamente por los abogados particulares Iván López y Alejandro Ale.

¿Qué hacer?

El abuso sexual infantil es un delito que, en la mayoría de los casos, ocurre dentro del entorno cercano del niño o niña y se perpetúa en silencio. Amenazas, manipulación emocional y sentimientos de culpa son algunos de los factores que dificultan que las víctimas hablen. Ante cualquier sospecha, especialistas recomiendan actuar de inmediato y dar aviso a las autoridades.

¿Dónde puedo denunciar?

Las víctimas de violencia de género o abuso sexual pueden realizar las denuncias en instituciones como la Comisaría de la Mujer, disponible las 24 horas del día, y la Fiscalía, que opera de lunes a viernes en horario diurno. Al denunciar, se protege a las víctimas y se contribuye a la prevención de futuros actos de violencia.

Comisaría de la Mujer (las 24 hs)

Calle: Ormachea n.º 15

Tel. fijo: (297) 4892104 - Celular de Servicio: (297) 6245605

Fiscalía: (lunes a viernes de 07:00 a 13:00)

Avenida Ingeniero Coronel n.º 556

Tel. fijo: (297) 4898090 - 4898067 – Celular de Guardia: (297) 4136155