En las últimas horas se conoció que la Cámara Federal de Comodoro Py confirmó el procesamiento de 14 exfuncionarios de Santa Cruz y de un representante técnico por su participación en el direccionamiento de la obra pública a favor de las empresas de Lázaro Báez, dentro de la maniobra de corrupción ya probada en el caso Vialidad, por el que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión.

El fallo, dictado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala II de la Cámara Federal, ratificó la resolución previa del juez Julián Ercolini, quien había considerado acreditado que los funcionarios provinciales omitieron ejercer controles y verificaciones clave, facilitando el esquema de corrupción que operó durante más de una década en la adjudicación de obras viales.

LOS PROCESADOS Y LOS CARGOS

Entre los confirmados en el procesamiento figuran Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Jorge Ricardo Pasiecznik, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Viviana Oliva, Gerardo Daniel Mansilla, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Horacio Cantero, Alba Lilia Josefa Cabrera y Juan Gelves, todos procesados como coautores del delito de fraude al Estado.

En tanto, José Carlos Pistán, representante técnico de varias firmas del grupo Báez, fue procesado como partícipe necesario.

Según la investigación, los acusados fueron parte de un “engranaje clave” que permitió el direccionamiento sistemático de licitaciones y pagos hacia las empresas del empresario, mediante maniobras como licitaciones duplicadas, adjudicaciones exprés, pagos preferenciales y prórrogas injustificadas en las entregas de obras.

EL FALLO DE LA CÁMARA

En su resolución, los camaristas remarcaron que la repetición de estas prácticas a lo largo de los años demuestra que “no fueron errores administrativos ni hechos aislados, sino parte de una estructura sostenida y planificada” para beneficiar a un único grupo empresario.

El tribunal sostuvo que los funcionarios provinciales “permitieron implementar y articular la maquinaria de corrupción” al incumplir sus deberes de control dentro de sus competencias en materia de obra pública vial.

Aunque señalaron que su rol tuvo una “menor capacidad de daño” que el de los funcionarios nacionales ya condenados, los jueces resolvieron mantener los procesamientos y fijaron un embargo conjunto de 8.000 millones de pesos, desvinculado del monto millonario dispuesto en el juicio principal de la causa Vialidad.

QUÉ ES LA CAUSA VIALIDAD

La causa Vialidad se remonta a los años en que Cristina Kirchner presidió Argentina. Según la acusación, la entonces presidenta direccionó obras públicas en Santa Cruz favoreciendo al empresario Lázaro Báez, generando un perjuicio millonario al Estado.

En 2022, el TOF 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión, mientras que el juicio incluyó la solicitud de decomiso de los bienes considerados fruto de la maniobra ilícita.

En tanto, durante junio de 2025, la Corte Suprema confirmó el pasado martes 10 de junio la condena por corrupción contra la exmandataria. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron cada uno de los argumentos del recurso de queja presentados por la exmandataria y sostuvieron que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que “la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley”. Además, se ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Corte también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, al desestimar el recurso del Ministerio Público por considerarlo “inadmisible” según el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

