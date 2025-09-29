Matías Ernesto “El Bicho”, un narcocriminal oriundo de Venado Tuerto, estando detenido en la Unidad 6 de Rawson, en Chubut, ideó y organizó el crimen de Erica Ávalos, una joven de 25 años, en 2022. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su condena a prisión perpetua.

El crimen tuvo lugar en diciembre de 2022, cuando la víctima fue emboscada por dos hombres en moto, en la localidad santafesina de Firmat, como represalia por haber robado droga y dinero de la casa de la pareja de Ávalos. La joven recibió 17 disparos y murió tres días después, el 31 de diciembre.

La Sala I de Casación —integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Daniel Petrone— avaló el fallo del Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario, que en abril había condenado a Álvarez por homicidio calificado y extorsión, imponiéndole prisión e inhabilitación perpetuas.

Durante el juicio se presentaron testigos, audios y capturas de pantalla que demostraron cómo Álvarez utilizaba el celular de un compañero de celda para dar órdenes por videollamadas. Usaba frases intimidatorias como “plata o plomo” y “con la mafia no se jode”. Un policía incluso reconoció su voz.

En un audio difundido por la familia, el narco amenazó a Erica un día antes del crimen: “Si a Micaela le di dos tiros, a vos te mando al hospital de una”.

La joven era consciente del peligro que corría y llegó a publicar en sus redes sociales, que después pasó a formar parte de la investigación: “Se pudrió todo, me van a matar. Si me pasa algo, díganles a mis hijos que los amo con todo el corazón”.

Álvarez ya tenía una condena de 15 años y seguía manejando su organización desde prisión, controlando negocios ilícitos y extorsionando víctimas mediante videollamadas. Dos de sus cómplices fueron detenidos cuando intentaron cobrar “la plata del negro Matías” a una remisería.

La justicia concluyó que “El Bicho” fue el autor intelectual del homicidio y de las extorsiones, y que aunque no se identificó a los ejecutores materiales, quedó probado que ideó y dirigió todo el plan criminal desde la cárcel.

EL FEMICIDIO

En el alegato de apertura del debate, el fiscal Reynares Solari recordó ante los jueces el homicidio que desencadenó la investigación, ocurrido el 28 de diciembre de 2022. Explicó que a las 3.30 de ese día, en inmediaciones de las calles San Juan y Tiro Federal de Firmat, Ávalos fue abordada por dos hombres que se desplazaban en moto en la vía pública, quienes le efectuaron 17 disparos de arma de fuego con intención de causarle la muerte.

Si bien la víctima fue trasladada al hospital Gutiérrez de Venado Tuerto en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica y múltiples heridas, a pesar de los esfuerzos médicos finalmente murió el 31 de diciembre de 2022. "Vos no me devolvés nada y yo te puedo asegurar, amiga, te juro por mi hijo… si a M. le di dos tiros, a vos, loca, te mando al hospital de una. A vos van todos en la panza", le advirtió el imputado a la víctima del femicidio.

El homicidio marcó la apertura de dos legajos penales tramitados en la Unidad Fiscal Firmat del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que tras una serie de medidas imputó a dos hombres por extorsionar a comerciantes, y a Álvarez por homicidio calificado por ensañamiento, agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor por determinación. A solicitud del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), la jueza Mariana Vidal, del Colegio de Jueces de Primera Instancia de la Oficina de Gestión Judicial de Melincué, declaró el 30 de junio de 2023 la incompetencia de la justicia provincial y remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Venado Tuerto.

Tras correr vista al MPF, el fiscal general Arzubi Calvo entendió que el fuero federal era competente, dictamen que convalidó el 7 de noviembre de 2023 el juez federal de esa jurisdicción, Antonio Cuello Murúa. Así se dio inicio al expediente federal caratulado "Álvarez, Matías Ernesto y otros s/homicidio agravado con ensañamiento, alevosía, amenazas y extorsión".