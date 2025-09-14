Un operativo de la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia permitió detener a un conductor que manejaba en evidente estado de ebriedad durante la mañana del domingo.

El procedimiento se concretó a las 7:20 horas, cuando un patrullero que realizaba recorridas preventivas observó a un vehículo Volkswagen Suran circulando a gran velocidad y efectuando maniobras riesgosas en la intersección de Sargento Cabral e Islas Malvinas.

Al interceptar el rodado, los efectivos constataron que el conductor, un hombre de 40 años, presentaba claros signos de ebriedad.

Tras solicitarle la documentación correspondiente —que se encontraba en regla—, se convocó al personal de Tránsito Municipal para realizar el test de alcoholemia.

La prueba arrojó un resultado positivo de 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple de lo permitido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Frente a la infracción, los inspectores municipales labraron las actas correspondientes y procedieron al secuestro del vehículo, que fue trasladado en grúa al corralón municipal ubicado en Km 4.

El conductor quedó a disposición del Tribunal de Faltas, mientras se aguarda la aplicación de las sanciones previstas por la normativa vigente.