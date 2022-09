Una camioneta Toyota Hilux 4x4 se estrelló de lleno contra un camión Mercedes Benz en el cruce de la avenida Murga y la Ruta 7 en Trelew.

El conductor de la Hilux estaba completamente borracho, mientras que el camionero no tenía seguro, según dijeron fuentes policiales.

El violento accidente se produjo el sábado a la mañana, pero recién se dio a conocer en estas últimas horas. Ambos conductores salieron ilesos. La camioneta 4x4 quedó totalmente destruida en su parte delantera.

El test realizado al conductor de la Hilux, arrojó que tenía 2.22 g/l de alcohol en sangre. La Policía secuestró el vehículo y le retiró el carnet de conducir.

El camión también tenía pedido se secuestro y el conductor no tenía seguro, pero no pudieron remolcarlo porque no contaban con los medios necesarios para moverlo.