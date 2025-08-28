Conducía alcoholizado y provocó un grave accidente en Neuquén: cuatro chicas resultaron heridas

Un hombre fue acusado formalmente por la fiscalía neuquina tras haber protagonizado un choque en estado de ebriedad que dejó cuatro jóvenes heridas, en febrero de este año. La audiencia de formulación de cargos se realizó este miércoles en la Ciudad Judicial, con la intervención de la fiscal Lucrecia Sola y la asistente letrada Agustina Bouyer.

Las representantes del Ministerio Público le atribuyeron al acusado, identificado con las iniciales S.S., los delitos de “lesciones leves culposas en concurso ideal con lesiones graves culposas, agravados por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor”. La imputación incluye agravantes por conducir con más de 1 gramo de alcohol por litro de sangre, por no respetar la señalización y por la cantidad de víctimas afectadas.

El juez de garantías Cristian Piana dio por formulados los cargos y estableció un plazo de cuatro meses para concluir la investigación.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la investigación, el hecho sucedió el 20 de febrero de 2025 a las 4:10 de la madrugada, en la intersección de la avenida Mosconi y la calle El Cholar de la ciudad de Neuquén.

El imputado circulaba a bordo de un Fiat Cronos con 1,39 g/l de alcohol en sangre, en sentido oeste-este. Al llegar a la intersección, ingresó en la dársena y giró a la izquierda sin respetar el semáforo en rojo, cruzándose con un Fiat Palio en el que viajaban cuatro jóvenes.

La colisión se produjo entre la parte delantera izquierda del Palio y el ángulo frontal derecho del Cronos. Como resultado, las cuatro ocupantes del Palio sufrieron lesiones: una de carácter leve y tres graves, lo que obligó a su inmediata asistencia médica.

Las víctimas

Según informó la policía, las jóvenes tenían 19, 18, 17 y 14 años. La conductora era la menor de 17 años, quien contaba con carnet de conducir y documentación en regla. Fue la más afectada, con lesiones graves en sus piernas. Debido a su estado de salud no se le pudo realizar el test de alcoholemia en el momento.

Todas fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica urgente.

El propio S.S. también resultó herido de gravedad y fue sometido a una intervención quirúrgica. El subcomisario Felipe de la Fuente, de la dirección de Tránsito de la policía, indicó tras el accidente que el conductor había ingresado a la guardia con “líquidos en los pulmones”.