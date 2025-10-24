La Justicia de Puerto Madryn dictó una condena significativa en un caso de homicidio culposo agravado que conmocionó a la ciudad portuaria. La jueza penal Yamila Flores homologó un acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes involucradas en el proceso en el que Sofía Arnoldi reconoció su responsabilidad en el accidente fatal que costó la vida a Diego Martín Danese, un reconocido docente y ciclista.

El hecho ocurrió el 30 de enero de 2025 en la ciudad portuaria cuando Arnoldi, bajo los efectos del alcohol y estupefacientes, atropelló a Danese mientras éste circulaba en bicicleta por la misma dirección. Como consecuencia del impacto, Danese falleció. La homologación del juicio abreviado implica que la acusada aceptó voluntariamente su culpabilidad y se avino a una condena sin la realización de un juicio oral.

Condenaron a tres años de prisión a la conductora que atropelló y mató a Diego Danese, pero no irá a la cárcel

SE CONFIRMÓ LA SENTENCIA

El acuerdo contó con la participación conjunta de diversas partes: el abogado querellante Francisco Castagnoli, representante de Carla Bonicatto y Kamila Danese, madre y hermana de la víctima respectivamente; el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal general Jorge Bugueño; y la defensa ejercida por el abogado Fabián Gabalachis. Las familias de la víctima prestaron su conformidad al acuerdo durante la audiencia.

La pena establecida fue de tres años de prisión en suspenso, indicando que Arnoldi no deberá cumplir encarcelamiento efectivo salvo que incumpla determinadas reglas de conducta. Además, se le impuso una inhabilitación para conducir vehículos automotores por un plazo de cinco años, medida que será notificada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al área de Tránsito de la Municipalidad de Puerto Madryn.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Entre las reglas de conducta establecidas por el artículo 27 bis del Código Penal, se destaca la prohibición de consumir alcohol o estupefacientes en exceso, la obligación de fijar residencia y someterse a controles periódicos ante la Oficina Judicial.

Adicionalmente, Arnoldi deberá acreditar ante sus profesionales tratantes la necesidad o no de un tratamiento específico por consumo problemático de alcohol o drogas y continuará con el seguimiento psicológico y psiquiátrico que inició tras el accidente.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

En su resolución, la jueza Flores consideró que la pena acordada es “razonable y proporcional” al delito atribuido, en especial por la admisión de responsabilidad de Arnoldi, su actitud colaborativa durante el proceso y la aceptación por parte de las víctimas. Asimismo, la magistrada dispuso el levantamiento del embargo e inhibición de bienes una vez que la sentencia quede firme.

El juicio abreviado, regulado en el artículo 355 del Código Procesal Penal de Chubut, es un procedimiento especial diseñado para que el imputado acepte su culpabilidad y las partes lleguen a un acuerdo sobre la imposición de pena. Este mecanismo permite acelerar la resolución judicial, evitar la revictimización de las partes afectadas y brindar respuestas más ágiles y eficientes. La sentencia emanada bajo juicio abreviado es firme y no puede ser apelada por la defensa.

Misterio en Rawson: encontraron un cuerpo maniatado y envuelto en una frazada en una playa

Gacetilla Prensa Ministerio Público Fiscal, editada y redactada por un periodista de ADNSUR