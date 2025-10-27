Condenaron al conductor que manejaba borracho, volcó y murió su acompañante

El accidente ocurrió el 15 de junio de 2025, alrededor de las 7 de la mañana, sobre la Ruta Provincial N.º 7, a la altura de Calle Rural 4, en cercanías de Centenario. El conductor, identificado como J.C.A., manejaba un Volkswagen Gol en dirección sur-norte, con Lucas Agustín Cárdena y otro joven como acompañantes.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el acusado circulaba a una velocidad mínima de 97 km/h, cuando el límite permitido era de 60 km/h. Además, manejaba bajo los efectos del alcohol, con una graduación de 1,11 g/l, constatada tres horas después del hecho.

En medio de la llovizna, el conductor perdió el control del vehículo, que derrapó, volcó e impactó contra un poste de madera.

Murió Lucas Agustín Cárdena y el conductor huyó del lugar

Como consecuencia del violento vuelco, Lucas Agustín Cárdena salió despedido del auto y murió en el lugar. En tanto, el conductor y el otro ocupante sufrieron heridas leves.

En lugar de auxiliar a su amigo, J.C.A. se dio a la fuga a pie por la Ruta 7, pero fue interceptado por personal policial a unos 500 metros del sitio del accidente.

El test de alcoholemia, realizado a las 10:30, confirmó que superaba ampliamente el límite legal permitido. La fiscal Sola indicó que el acusado no solo conducía imprudentemente y bajo los efectos del alcohol, sino que, además, abandonó a la víctima sin intentar socorrerla.

La audiencia de formulación de cargos

La audiencia se desarrolló el lunes 27 en la Ciudad Judicial de Neuquén, donde la fiscal Lucrecia Sola imputó al conductor por homicidio culposo triplemente agravado:

Por conducción imprudente y antirreglamentaria,

Por haberse fugado sin prestar auxilio,

Y por exceso de velocidad y alcohol en sangre superior a 1 g/l.

Durante la exposición, la representante del Ministerio Público Fiscal describió la conducta del acusado como grave y evitable, remarcando que su accionar causó la muerte de una persona joven que confiaba en él.