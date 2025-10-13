Condenaron a un policía por intentar darle drogas a un detenido por narcotráfico en Santa Cruz

La Justicia Federal de Santa Cruz emitió un fallo que generó impacto dentro de las fuerzas de seguridad. Un sargento de la Policía provincial fue condenado por intentar ingresar droga a un preso alojado en la Comisaría Segunda de Las Heras.

El Tribunal Oral Federal sentenció a P. Mansilla, de 41 años, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de Guardia, tras comprobarse que trató de introducir estupefacientes en el sector de calabozos durante la madrugada del 31 de diciembre de 2021, en plena víspera de Año Nuevo.

Una madrugada, una mochila y un intento frustrado

La investigación reconstruyó aquella escena casi cinematográfica: a las seis de la mañana, mientras la mayoría esperaba brindar por el nuevo año, Mansilla intentó ingresar una mochila destinada a un detenido identificado como Papich, involucrado en el conocido caso “Sangre Verde”, en el que años atrás se habían secuestrado casi diez kilos de marihuana y cocaína en el norte santacruceño.

Sin embargo, un control de rutina realizado por otros policías desbarató la maniobra. Dentro de una media azul escondida en la mochila hallaron un envoltorio negro con casi 16 gramos de marihuana. El hallazgo fue respaldado por los testimonios de varios efectivos que coincidieron en que el entonces jefe de Guardia llevaba, además, bebidas alcohólicas y la sustancia prohibida.

Una traición a la función pública

La Justicia consideró probado que Mansilla abusó de su cargo y de la confianza institucional al intentar ingresar la droga a un detenido. La figura legal imputada fue “suministro de estupefacientes a título gratuito en grado de tentativa”, con dos agravantes: haber actuado como funcionario encargado de la custodia de presos y haber cometido el hecho dentro de un establecimiento de detención.

Esa doble condición agravó la pena, dado que el delito no sólo implicó una infracción penal, sino también una traición a los deberes de la función policial.

Tres años de prisión y una condena ejemplar

El Tribunal homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal ad-hoc Gastón Pruzan y la defensa, representada por Gabriel Giordano. Mansilla fue condenado a tres años de prisión en suspenso, inhabilitación especial por cinco años y el cumplimiento de un régimen de conducta.

Además, deberá realizar trabajos comunitarios no remunerados, consistentes en una donación mensual de 25 kilos de harina al Colegio Provincial de Educación Secundaria Nº 49 de Comandante Luis Piedra Buena, su localidad de residencia.

Actualmente, el exsargento trabaja en la panadería de su padre, desde donde cumplirá con la medida ordenada por la Justicia Federal.