La intervención clave de una maestra permitió descubrir que un niño de 10 años de Esquel era víctima de maltrato físico y condenar en un juicio abreviado al padre de la víctima.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la fiscal Rafaella Riccon investigó y alcanzó un acuerdo de juicio abreviado en menos de treinta días, mediante el que el padre del niño fue condenado por dos hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en un contexto de violencia contra las infancias.

Fuentes del caso señalaron que se investigaron dos hechos ocurridos en la vivienda familiar. Uno de ellos ocurrió el 1 de octubre y otro el 4 de este mismo mes. En ambas situaciones, el acusado utilizó un cinturón para golpear al niño, produciéndole lesiones en el cuerpo.

Fue la maestra quien detectó las marcas que tenía el niño. Tras hablar con la dirección, suscribieron un acta con el aporte de la docente y con lo que contó el niño cuando se le preguntó qué le había pasado, y presentaron la denuncia en la comisaría local. Paralelamente, la madre del niño también denunció los hechos.

Tras notificarse el caso, intervino el Servicio de Protección de Derechos. Como medida protectiva, se consultó al niño sobre con quién se sentiría más seguro. El menor contestó que con su abuela paterna, por lo que desde entonces quedó bajo su custodia.

La Fiscalía requirió el dispositivo de Cámara Gesell y días después de la denuncia el niño fue escuchado, cumpliendo con la exigencia del interés superior del niño establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño.

La jueza a cargo, tras el reconocimiento de los hechos por parte del imputado y la robustez de las pruebas, homologó el acuerdo de juicio abreviado y lo condenó, imponiéndole varias reglas de conducta y las costas del proceso.

Además, la jueza dispuso la remisión de una copia de la resolución al juzgado de Familia interviniente para que se adopten las medidas necesarias, incluyendo la necesidad de ayuda psicológica solicitada por la madre, para abordar la problemática familiar.

Durante la audiencia, la fiscalía remarcó que el Código Civil y Comercial de la Nación, desde 2015, establece de forma explícita la prohibición de los castigos físicos corporales por parte de los progenitores. “Los límites en la educación y la crianza deben basarse en el respeto, el diálogo y el afecto, no en el miedo o el castigo físico. La violencia intrafamiliar no es un asunto privado: es un delito y una violación a los derechos humanos que el Estado está obligado a prevenir, sancionar y erradicar”, remarcaron desde el MPF.