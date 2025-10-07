La violencia de género sigue siendo uno de los mayores desafíos para la justicia en todo el país. Sin embargo, casos como el reciente fallo en Lago Puelo muestran avances significativos en la manera en que se abordan y sancionan estos delitos, especialmente cuando la investigación se adapta a las evidencias que surgen durante el proceso judicial.

En un juicio oral que tuvo lugar hace pocas semanas, la Fiscalía logró que un hombre fuera condenado por amenazas en un contexto de violencia de género, además de tener ilegalmente un arma de fuego.

El acusado, Edgardo Matus, fue sentenciado a tres años y dos meses de prisión luego de que la Fiscalía modificara la calificación del delito durante el desarrollo del juicio, apoyándose en nuevos testimonios y pruebas surgidas en la sala.

Los hechos ocurrieron a fines de 2023, cuando Matus amenazó a su expareja con causar daño, con el objetivo de que ella retirara denuncias previas y retomara la convivencia con él. La intimidación se produjo bajo amenazas de muerte, en un claro marco de violencia de género. Durante un allanamiento posterior en la propiedad del imputado, la policía encontró un arma de fuego sin la documentación legal correspondiente.

El caso se complicó para Matus debido a una condena anterior relacionada con violencia contra la misma víctima.

El cambio en la acusación resultó clave para la condena: inicialmente se lo acusaba solo por amenazas, pero la Fiscalía pudo probar que estas amenazas tenían un carácter coactivo, es decir, buscaban forzar a la víctima a actuar en contra de su voluntad.

El juez valoró especialmente el testimonio creíble de la mujer, complementado por la declaración policial que confirmó su estado de angustia, un informe psicológico que descartó falsedad en su relato, y la evidencia material del arma y municiones encontradas en el lugar señalado por la víctima.

Además, se consideraron agravantes como el uso del arma para hacer la amenaza más creíble y la situación de vulnerabilidad de la mujer en el contexto de violencia de género.

¿CÓMO DETECTAR SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO?

La violencia de género puede manifestarse de muchas maneras, incluyendo:

Violencia física: golpes, patadas, empujones, etc.

Violencia emocional: insultos, humillaciones, amenazas, etc.

Violencia sexual: agresiones sexuales, acoso, etc.

Violencia económica: control sobre los recursos financieros, privación de la libertad económica, etc.

Algunos signos que pueden indicar violencia de género incluyen:

Cambios en el comportamiento o estado de ánimo de la víctima.

Lesiones físicas inexplicables o recurrentes.

Dificultad para tomar decisiones o actuar de manera independiente.

Aislamiento social o falta de contacto con amigos, familiares e instituciones.

Cambios en la apariencia o higiene personal.

¿QUÉ HACER EN CASO DE DETECTAR UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO?

Si sospechas que alguien está experimentando violencia de género, es importante actuar con sensibilidad y cuidado.

Escuchá a la víctima sin juzgarla y confiá en su relato.

Ofrecé apoyo emocional y práctico, como por ejemplo ayudarla a encontrar recursos o servicios que puedan llegar a ella y asistirla.

Concurrí vos mismo a un servicio de apoyo institucional (Organismos de la Red Interinstitucional Local—Oficinas de Género, Comisaría de la Mujer, hospital, SAVD).

¿CUÁNDO Y QUIÉNES PUEDEN DENUNCIAR?

La denuncia es crucial en situaciones de violencia de género porque permite evaluar riesgos, activar medidas de protección y asistencia para las víctimas. Al denunciar, se pueden interrumpir los ciclos de violencia y evitar casos extremos como el femicidio.

Pueden denunciar:

La víctima misma.

Un familiar, amigo o vecino de la víctima.

Un profesional que haya tenido contacto con la víctima, como un médico o un trabajador social.

Cualquier persona que tenga conocimiento de la situación.

La denuncia puede hacerse en:

Comisarías de la Mujer.

Fiscalía.

Llegar a la víctima es difícil, ya que la misma está atrapada en un ciclo de violencia, negándose muchas veces a la ayuda. En estos casos resulta fundamental dar aviso a los organismos de apoyo para diseñar una estrategia de acercamiento y un plan colaborativo de auxilio.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR