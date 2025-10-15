Este miércoles se conoció la sentencia contra tres policías de Chubut que fueron hallados responsables de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas con violencia y falsedad documental tras un operativo en Lago Puelo ocurrido el 2 de agosto de 2020.

El juez José Luis Ennis dictó sentencia contra los agentes Cristian Claudio Ali, Jorge Denis Cárdenas y Adolfo Emanuel Carrasco. De esta manera, fueron condenados a penas de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación especial para desempeñarse en fuerzas de seguridad.

La acusación, llevada adelante por el fiscal General Nicolás Vasilev junto al funcionario Cristian Cayún, incluyó delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por el uso de violencia y falsedad documental en el caso de Carrasco.

LOS HECHOS

El pasado 2 de agosto de 2020, un adolescente de 16 años fue perseguido por personal de la Policía de Río Negro tras patear unos conos de tránsito en un puesto de control ubicado en la Ruta Nacional N° 40, en el límite con Chubut.

El joven ingresó a un callejón conocido como “Callejón del Paralelo 42”, donde fue seguido por los agentes de Río Negro y luego interceptado por los policías de Chubut: Carrasco, Cárdenas y Ali, junto con un agente de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Los policías ingresaron al predio privado donde se encontraba el adolescente y, tras un forcejeo, lo redujeron y esposaron. Durante la detención, el joven fue golpeado en el rostro y luego, durante el traslado a la Comisaría de El Hoyo, recibió más golpes en el tórax y la parte trasera de la cabeza, lo que le ocasionó confusión o pérdida momentánea del conocimiento.

La madre del adolescente se presentó en el lugar para informar que su hijo era menor de edad, pero eso no impidió que los policías continuaran con la detención y los abusos. Al arribar a la comisaría, Carrasco redactó un acta en la que consignó falsamente que no había testigos civiles presentes durante la aprehensión, a pesar de la presencia de la madre del menor.

El juez consideró probados los delitos de allanamiento ilegal y vejaciones agravadas por violencia, que involucran a los tres policías como coautores, y la falsedad ideológica cometida por Carrasco en la documentación oficial.

Por este motivo, Ali y Cárdenas fueron condenados a dos años y seis meses de prisión en suspenso, mientras que Carrasco recibió tres años en suspenso. Además, todos quedaron inhabilitados por cinco años para ejercer funciones en fuerzas de seguridad de la provincia.

Esta sentencia busca sentar un precedente en la lucha contra los abusos policiales y la impunidad, destacando la importancia del respeto a los derechos humanos y la correcta actuación de los agentes del Estado en procedimientos que involucran a menores.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR