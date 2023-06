Este jueves, en el Tribunal Oral Federal (TOF) número 5 de San Martín, se llevó a cabo un juicio contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el delito de tenencia ilegitima de un DNI.

De esta forma, el juez Héctor Sagretti los condenó a un año de prisión en suspenso. Participó el discal Carlos Cearras. En tanto, la defensa de Sabag Montiel, estuvo a cargo de Leonardo Muiño y la de Uliarte, fue Carlos Telleldín.

EL DNI ENCONTRADO Y EL JUICIO

Ambos jóvenes están acusados por el intento de magnicidio a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, en el marco de esa investigación, el pasado 7 de septiembre, durante un allanamiento en la casa de Sabag Montiel, ubicada en San Andrés, General San Martín, Buenos Aires, encontraron bajo su tenencia un DNI de otra persona. Además, en esa ocasión, secuestraron teléfonos celulares, papeles y una notebook.

Según informó A24, durante el juicio, el fiscal Cearras, indicó que quedó acreditado la participación de cada uno en el hecho y solicitó que tanto Montiel como Uliarte sean condenados a un año y seis meses de prisión por ser coautores del delito de tenencia ilegítima de un DNI.

QUÉ DIJO SABAG MONTIEL

Durante su indagatoria, el acusado sostuvo que “El DNI lo encontré semanas antes de mi detención, estaba en el piso, solo. Lo encontré en Avenida de los Constituyentes y General Paz. Yo no ando por Palermo”.

“Jamás se lo comenté a Uliarte, decidí buscar al dueño pero como en el documento no figuraba un domicilio se me dificultó y no sabía si usaba el mismo nombre en Facebook”, aclaró.

“Es real que Brenda no tenía noción del documento. Ella no sabía las cosas que yo tenía en mi poder. No se lo comenté, lo quiero aclarar para dejarla afuera de esto”, insistió Sabag Montiel.

Respecto a su relación, con la joven, explicó que eran novios peor que no vivían juntos.

LA PALABRA DE BRENDA ULIARTE

Por su parte, la mujer reveló que mantenía una relación con el hombre y que pese a que en su casa tenía algunos objetos de su propiedad, no estaba en conocimiento del DNI.

Además, dijo que en la casa había una empleada y estaba segura que ella tampoco sabía del documento.

Sin embargo, un dato llamativo fue la contradicción que ambas acusados tuvieron. Por su parte el hombre indicó que conoció a la chica hace siete años, mientras que ella declaró que lo había conocido en abril de 2022.

QUIÉNES DECLARARON EN EL JUICIO

Ademas de la palabra de los acusados, también declararon en el juicio tres testigos. Uno de ellos, fue el hombre que aseguró que su DNI lo perdió en el año 2018 en un recital y que gestionó uno ese mismo día; el propietario que le alquilaba a Sabag Montiel y luego pasó un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) quien realizó el allanamiento y encontró el documento nacional de identidad.

Finalmente, el juez Héctor Sagretti los condenó a un año de prisión en suspenso.