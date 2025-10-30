El crimen que conmocionó a General Roca, en la provincia de Río Negro, tuvo su desenlace judicial el jueves 29 de octubre. Allí, el juez Alejandro Pellizzon, condenó a prisión perpetua a Nicolás Ezequiel Medina, responsable del asesinato de Marisa Coliman. Cabe recordar que la sentencia se conoció luego del veredicto de culpabilidad emitido en una audiencia por un jurado popular.

Aunque la resolución todavía no está firme, el magistrado determinó que Medina seguirá detenido de manera preventiva, al considerar que existe riesgo de fuga. El fallo llega poco después de que el jurado lo declarara culpable también por las lesiones provocadas al hijo de la víctima, ocurridas la misma noche del crimen.

EL BRUTAL ATAQUE A PUÑALADAS

El hecho ocurrió el 25 de julio de 2023, entre las 2 y 3 de la madrugada, en el conocido “Conventillo de García”, donde residía Coliman. De acuerdo con la investigación, Medina atacó a la mujer con una ferocidad inusitada, aplicándole 30 puñaladas, en un contexto de indefensión total.

Según informó el Poder Judicial de Río Negro, el agresor le dio dinero al hijo de la víctima para que saliera a comprar cerveza. Durante su ausencia, aprovechó para atacar a Coliman de manera brutal. Cuando el joven regresó al lugar, Medina lo hirió con un arma blanca con la intención de matarlo, aunque el muchacho logró escapar y salvar su vida.

El jurado popular encontró a Medina culpable de “homicidio agravado por ensañamiento” y “lesiones leves” contra el hijo de Coliman. Durante el proceso se descartaron por unanimidad las agravantes de femicidio y tentativa de abuso sexual con acceso carnal, que habían sido consideradas inicialmente por la acusación.

El juez Alejandro Pellizzon fue el encargado de dictar la condena final, derivada del veredicto del jurado, en una audiencia realizada en los tribunales de General Roca.

Con esta decisión, el caso de Marisa Coliman se encamina a su cierre judicial tras más de un año de investigación y dolor. Mientras la condena aún debe quedar firme, el fallo representa una señal de justicia para la familia de la víctima y un mensaje sobre la gravedad de los crímenes cometidos con saña y violencia extrema.

Ratificaron la prisión preventiva del acusado por el femicidio de Silvia Cabañares en Río Negro

El juez que interviene en la causa por el femicidio de Silvia Cabañares, ocurrido en la ciudad rionegrina de Balsa Las Perlas, resolvió mantener en prisión preventiva a Gonzalo Damián Segovia, único imputado por el crimen. La medida se extenderá hasta el 3 de febrero de 2026, fecha en que finaliza la etapa penal preparatoria.

La decisión se tomó durante la audiencia realizada este miércoles 29 de octubre, luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara revisar la resolución que la semana pasada había dispuesto la excarcelación del acusado con monitoreo electrónico. Según los fiscales, la libertad de Segovia podría afectar el curso de la investigación y poner en riesgo a los testigos.

“El contexto actual no ha cambiado. Seguimos pidiendo a la Justicia la protección de los testigos hasta el juicio”, señalaron desde la fiscalía al fundamentar el pedido de mantener la detención preventiva.

UN CRIMEN BRUTAL

El cuerpo de Silvia Cabañares fue hallado el 26 de agosto de 2023 en un descampado conocido como El Basural, ubicado en el kilómetro 4 de la ruta provincial 75. Según la investigación, la mujer fue golpeada con un objeto contundente, presuntamente una botella de vidrio que se rompió durante el ataque, y luego apuñalada 17 veces en distintas partes del cuerpo.

La autopsia determinó que la herida fatal fue provocada por la botella rota en el cuello. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, dos hombres habrían participado en el ataque, aunque solo Segovia permanece detenido y enfrenta cargos por homicidio agravado por femicidio y alevosía.

