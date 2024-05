Este viernes por la tarde, la Cámara en lo Criminal y Correccional de 8° Nominación de la ciudad de Córdoba condenó a Roberto Carmona -conocido como “Hiena Humana”- asesino de Córdoba a su tercera prisión perpetua. Cabe recordar que ya tenía dos condenas perpetuas por anteriores crímenes y otra de 16 años.

Así lo decidió el tribunal de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 8° Nominación, presidido por Marcelo Nicolás Jaime e integrado por Juan Manuel Ugarte y Eugenio Pérez Moreno. Además participó un jurado popular en el caso. Roberto Carmona estaba acusado por el crimen de un taxista en el año 2022.

Cabe recordar que las audiencias de juicio iniciaron el lunes 13 de mayo y se extendieron hasta este viernes. Allí, la "Hiena Humana" permaneció en un cubículo blindado, custodiado por dos guardias de seguridad. Su actitud desafiante contrastaba con la consternación de los familiares de la víctima, quienes escuchaban sorprendidos los detalles del brutal ataque.

En este marco, el tribunal analizó detenidamente tres incidentes que tienen a Carmona como protagonista. En primer lugar, se abordó el trágico asesinato del taxista Javier Bocalón, quien fue brutalmente apuñalado en múltiples ocasiones luego de ser amenazado por Carmona con el objetivo de arrebatarle su vehículo.

Según se supo, Carmona había tenido un permiso para mantener un encuentro íntimo con su esposa, sin embargo burló a la custodia del Complejo Penitenciario de Sáenz Peña de Chaco y mató al taxista, tras escapar de la salida transitoria. El hecho sucedió durante el partido de semifinal de la Copa Mundial de Qatar 2022, entre Argentina y Croacia.

Asimismo, en el marco del juicio se presentaron dos acusaciones adicionales contra Carmona, relacionadas con el robo de dos vehículos que intentó utilizar para escapar después de haber cometido el asesinato del taxista. Conocido como la "Hiena Humana", enfrentó cargos por evasión, robo agravado con el uso de armas y homicidio con alevosía y criminis causa.

EL RELATO DE CARMONA SOBRE EL CRIMEN DEL TAXISTA

Cuando tomó el taxi, le pidió agua a su víctima porque hacía calor y le mintió, diciendo que esperaba a una prima para subir al vehículo. Luego lo abrazó desde atrás y le puso un cuchillo en el cuello.

“Le entré un poco y le dije: ‘bajate porque te mato’. Él me dijo: ‘no me robes la herramienta de trabajo’ y yo le empecé a dar no sé cuántas puñaladas”, añadió. “Se lo pedí con cortesía y no lo entendió. No sé cuántas puñaladas le di”, expresó el asesino.

Anteriormente en 1986 había abusado sexualmente y asesinado a una adolescente de 16 años. Asimismo, mientras se encontraba en un penal de Córdoba cumpliendo cadena perpetua,

Durante su tiempo en la prisión de Córdoba, tras ser sentenciado a cadena perpetua, le tiró caramelo caliente en la cara a otro compañero de celda que intentó evitar que abusara de su esposa.

También en otra pelea, apuñaló a otro preso y al no poder asesinarlo, le tiró agua hervida mientras se encontraba durmiendo. En tanto, otro de los asesinatos que cometió Carmona. En tanto, en el año 1994 mató a Héctor Vicente Bolea, otro preso de la cárcel de Chaco con quien mantenía conflictos por el control del pabellón. Mientras que en 1997 mató a otro hombre, identificado como Demetrio Pérez Araujo.