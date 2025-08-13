El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana encontró penalmente responsable a Claudio Contardi en el juicio por abuso sexual contra su expareja, la conductora y modelo Julieta Prandi, en un contexto de violencia de género.

La resolución estuvo a cargo de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, tras un proceso de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.

Claudio Contardi, de 57 años, que tuvo dos hijos con Prandi, fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima, en el marco de hechos reiterados.

El escalofriante testimonio de Julieta Prandi en el juicio contra su ex: "Si me mataba, me hacía un favor"

La querella había pedido una condena de 50 años, mientras que la Fiscalía la redujo a un máximo de 20 años. El veredicto fue dado sin la presencia de la modelo.

LOS ABUSOS

Los episodios de abuso y de violencia que denunció Prandi no tienen una fecha específica, pero van desde 2015 hasta fines de 2018, y todos fueron en el barrio privado “Septiembre”, ubicado sobre la Panamericana.

Luego del nacimiento de Rocco, el segundo de los dos hijos que tienen en común, Contardi habría comenzado a ejercer violencia física, psíquica y sexual sobre quien en ese momento era su pareja.

"No puedo ni contar la cantidad de veces que me violó", fue una de las impactantes frases que dejó la declaración testimonial que dio durante el juicio. Sí pudo detallar que las agresiones sexuales solían ocurrir durante la noche, cuando se iban a dormir.

Juicio contra Claudio Contardi: el abogado de Julieta Prandi pidió 50 años de prisión y los jueces fijaron la fecha para el veredicto

Por aquellos años, según el relato de Prandi, Contardi no solo la violaba, sino que también la hostigaba de distintas maneras: le escondía el celular, le cortaba el internet de la casa y la dejaba encerrada para que estuviera incomunicada y no pudiera ver a sus familiares y amigos.

Los casi veinte testigos que presentó la querella —entre ellos amigos, familiares y peritos— ratificaron el testimonio de la actriz y rememoraron distintos episodios que sufrieron con Contardi, según publicó TN.

Los peritos —psicólogos y psiquiatras— son de los testimonios más importantes. Todos afirmaron que el relato de Julieta Prandi es contundente y no tiene fisuras. Una de ellas, luego de haber tenido 192 entrevistas con la actriz.