Condenaron a 3 años y 3 meses de prisión efectiva a Vidal por golpear a su ex pareja

Este martes 22 de junio se conoció la condena a 3 años y 3 meses de prisión efectiva para Luis Vidal por el brutal ataque a su ex pareja, Lorena Paredes, en 2018. "El daño psicológico en la víctima, al día de hoy casi tres años después del hecho, no ha sido superado", aseguró la fiscal Laura Blanco al solicitar la pena, que había sido de 3 años y 6 meses.

El pasado 8 de junio, el Juez Miguel Caviglia, resolvió declarar como autor responsable a Luis Vidal por “lesiones leves doblemente agravadas, en concurso real con amenazas”. La fiscalia, encabezada por Laura Blanco, pidió en base a las circunstancias agravantes y atenuantes del caso, la pena de 3 años y 6 meses de prisión para Vidal. Finalmente, el Tribual decidió que la pena fuera de 3 años y 3 meses de prisión efectiva.

"Este fue un hecho de violencia extrema, un hecho brutal, que si bien fue catalogado como lesiones leves hubo una sucesión de golpes con distintos medios y esto debe ser considerado como agravante de la pena", había remarcado Blanco al pedir la pena.

"Salió él con un fierro, me comenzó a golpear, a torturar dentro del local donde trabajaba. Me pegó con el caño por todos lados; los ojos, los oídos, la cabeza, me azotó con cables, me roció con kerosene, me amenazó con una maza, que me iba a matar", describió Lorena Paredes la agresión sufrida el 2 de octubre de 2018.