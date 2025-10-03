Este viernes, el tribunal dictó sentencia en el juicio por abuso sexual simple cometido en Lago Puelo, declarando al acusado penalmente responsable y condenándolo a tres años de prisión efectiva.

La decisión judicial se fundamentó en la credibilidad del testimonio de la víctima, una menor de edad que convivía con el imputado, y en la gravedad del quiebre de la confianza familiar que supuso el abuso.

ABUSÓ DE SU PRIMA MENOR DE EDAD Y TERMINÓ EN PRISIÓN

El fallo fue acorde al pedido de la Fiscalía, que solicitó condenar al acusado como autor del delito de abuso sexual simple agravado por haberse cometido contra una menor de 18 años con quien compartía convivencia preexistente. La pena impuesta es de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, es decir, sin suspensión ni condiciones.

El juez valoró especialmente el relato de la víctima, que, aunque desordenado, resultó claro, detallado y coherente desde el punto de vista lógico, lo que fue interpretado como señal inequívoca de veracidad. Este testimonio se vio reforzado por declaraciones de sus padres y hermano, quienes confirmaron la convivencia con el acusado y describieron lo ocurrido a partir de la denuncia del abuso.

La imposición de una pena efectiva se apoyó en dos argumentos esenciales: la existencia de una condena previa que el acusado ya está cumpliendo y el daño irreparable a la confianza familiar que este abuso representó. La familia había acogido al imputado para apoyarlo frente a problemas personales, pero su conducta no solo constituyó un delito contra una menor, sino un “quiebre de esa oportunidad y de esa confianza” concedida. Por ello, el juez consideró que el objetivo resocializador de una pena en suspenso no era aplicable en este caso.

Vale remarcar que el abuso sexual simple está definido en la ley penal como “un avance sobre el cuerpo de la niña, un avance de tinte sexual no consentido”, en el cual no existe penetración alguna.

En este caso específico, el acusado fue imputado por aprovechar la convivencia familiar para manosear a su prima cuando ella tenía 13 años. La defensa negó los hechos durante el juicio, pero, tras los alegatos y pruebas presentadas, se llegó a la condena.

LAS COMPLEJIDADES DEL CASO

La fiscal a cargo, Débora Barrionuevo, subrayó en su alegato final que los casos de abuso sexual infantil suelen ser particularmente complejos de probar, debido a la falta de testigos presenciales.

En este sentido, enfatizó que se trataba de un delito de violencia de género de índole sexual, perpetrado contra una niña que es víctima y que debe recibir protección y acompañamiento.

El proceso judicial enfrentó numerosas dificultades: en primera instancia, la investigación se demoró por la búsqueda del denunciado, que no se presentó a las audiencias y fue declarado en rebeldía. Posteriormente se pudo continuar con la investigación que terminó en juicio, a pesar de otras complicaciones. Actualmente, el acusado cumple condena en Trelew por otros delitos como daños, lesiones, resistencia a la autoridad e intento de hurto.

Previamente, en El Maitén, donde se realizó el juicio, intentó fugarse, agredió a un policía y provocó un incendio en la comisaría, lo que dio lugar a una nueva causa en su contra.

PERFIL DEL AGRESOR EN CASO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

La mayoría de los agresores sexuales contra niñas y niños pertenecen al entorno familiar o social cercano, como vecinos, familiares o conocidos con alguna autoridad o confianza dentro del ámbito familiar. Generalmente, existe una relación que genera respeto y cercanía hacia el abusador, lo que dificulta la denuncia y perpetúa el silencio.

Este silencio se mantiene por diversas causas, entre ellas el miedo que genera el abusador con amenazas explícitas o implícitas, que pueden afectar directamente a la víctima o a sus familiares. Cuando las agresiones son reiteradas, los niños suelen sentir culpa e indefensión por no saber cómo escapar de la situación.

SEÑALES PARA DETECTAR UN POSIBLE ABUSO

Detectar un abuso sexual no siempre es sencillo, pero existen indicadores de alerta que deben ser observados y comunicados a especialistas para su evaluación:

Cambios súbitos y bruscos de conducta.

Miedo intenso a estar solo, a los varones o a un determinado familiar.

Rechazo repentino hacia padres o cuidadores habituales.

Tendencia al secretismo o a guardar silencio.

Llanto frecuente sin motivo aparente y tristeza persistente.

Resistencia a desnudarse o bañarse.

Pérdida del control de esfínteres.

Ante cualquiera de estos signos, es fundamental buscar ayuda profesional.

QUÉ HACER PARA PROTEGER A LA VÍCTIMA

Romper el secreto es la acción más importante frente a un caso de abuso. Tan pronto como se detecte o se tenga la sospecha, es imprescindible proteger la seguridad física y emocional de la víctima. Esto debe hacerse mediante una denuncia formal que active los protocolos judiciales y de atención especializados.

El Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito cuenta con profesionales capacitados para acompañar tanto a los niños como a los adultos de referencia a lo largo del proceso, garantizando un abordaje cuidadoso y profesional.