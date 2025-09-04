El policía Simón Cruz fue condenado a 22 años de prisión por el homicidio del adolescente Lautaro Labbe, ocurrido en abril de 2023.

El jurado popular ya lo había declarado culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma y hoy se realizó la audiencia de cesura, en la que el juez Mariano Nicosia le impuso la pena.

La condena a 22 años de prisión coincidió con lo solicitado por la Fiscalía, en el marco de una figura penal que contemplaba una pena mínima de 10 años y 8 meses de prisión y una máxima de 35 años para el autor del crimen.

Crimen de Lautaro Labbe: declararon culpable de homicidio al policía Simón Cruz

“La Fiscalía había acusado por un delito mayor, que era el homicidio en función de la condición de policía, que preveía una condena a perpretua, pero el jurado popular consideró que era un homicidio simple agravado por un uso de arma de fuego, que tiene una pena menor”, explicó Julio Puentes, fiscal de la causa, en diálogo con ADNSUR.

Sobre el futuro de la causa, detalló: “Entiendo que va a haber una impugnación por el monto de la pena y eso se debatirá después en la Cámara Penal, en caso de que la Defensa impugne la sentencia”.

EL CRIMEN DE LAUTARO LABBE

El crimen de Lautaro Labbe ocurrió el 18 de abril de 2023, cerca de las 02.30 de la madrugada. Según detalló el Ministerio Público Fiscal, durante el debate quedó acreditado que una comitiva policial integrada entre otros Cruz, se dirigió a calle los Claveles y Huergo del barrio San Martín, ante la sospecha de que había dos personas intentando abrir autos.

Emergencia climática 1: la defensa de Boyero espera que el Superior abra una nueva audiencia

Al llegar, vieron a dos menores, uno de ellos la víctima, que salieron corriendo e ingresaron al pasaje Las Rosas. El segundo menor logró huir, mientras Cruz extrajo su arma, la cargó y efectuó un disparo por la espalda que impactó en la nuca de la víctima.

El adolescente permaneció ocho días internado y falleció como consecuencia de la herida de arma de fuego.

CONDENADOS POR ENCUBRIMIENTO

En una audiencia anterior, los otros cuatro uniformados coimputados en el caso, Lautaro Valenzuela, Marcelo Colque, Roberto Ortiz y Lucía Rosales, se acogieron a un juicio abreviado donde reconocieron voluntariamente su participación y responsabilidad en el delito de “encubrimiento y falsedad ideológica agravados”.

Colque y Valenzuela fuerron condenados a un año y dos meses prisión condicional y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que Ortiz y Rosales recibieron penas de un año y seis meses prisión condicional, más tres años inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.